https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html

В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW - РИА Новости, 29.10.2024

В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

В Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, вместе с ними бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen (VW) и РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:51

2024-10-29T13:51

2024-10-29T14:32

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БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. В Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, вместе с ними бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen (VW) и BMW, сообщило издание Bild. "Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии. В них также принимают участие работники автопроизводителей VW и BMW. В течение дня по всей Германии будет приостановлена работа", — указано в материале со ссылкой на профсоюз. По данным IG Metall, в Оснабрюке в предупредительной забастовке участвуют 250 сотрудников завода Volkswagen, которому грозит закрытие. В Регенсбурге перед заводом BMW также собрались сотрудники с плакатами. Днем ожидается забастовка у завода Audi в Ингольштадте. Также на акцию протеста вышли около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios в Ганновере, с собой они принесли факелы и плакаты. Бастуют около 400 сотрудников компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме. Главное требование текущего раунда переговоров с работодателями — повышение заработной платы на семь процентов, а также оклада стажеров на 170 евро. Необходимость таких мер профсоюз объясняет инфляцией в Германии. Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло ранее сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работают около 120 000 человек на десяти заводах компании. В Volkswagen и до этого не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.

https://ria.ru/20241021/zabastovka-1979151688.html

https://ria.ru/20241018/zabastovka-1978714499.html

https://ria.ru/20241028/sholts-1980544808.html

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