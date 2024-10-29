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В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW - РИА Новости, 29.10.2024
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13:51 29.10.2024 (обновлено: 14:32 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html
В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW
В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW - РИА Новости, 29.10.2024
В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW
В Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, вместе с ними бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen (VW) и РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:51
2024-10-29T14:32
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БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. В Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, вместе с ними бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen (VW) и BMW, сообщило издание Bild. "Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии. В них также принимают участие работники автопроизводителей VW и BMW. В течение дня по всей Германии будет приостановлена работа", — указано в материале со ссылкой на профсоюз. По данным IG Metall, в Оснабрюке в предупредительной забастовке участвуют 250 сотрудников завода Volkswagen, которому грозит закрытие. В Регенсбурге перед заводом BMW также собрались сотрудники с плакатами. Днем ожидается забастовка у завода Audi в Ингольштадте. Также на акцию протеста вышли около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios в Ганновере, с собой они принесли факелы и плакаты. Бастуют около 400 сотрудников компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме. Главное требование текущего раунда переговоров с работодателями — повышение заработной платы на семь процентов, а также оклада стажеров на 170 евро. Необходимость таких мер профсоюз объясняет инфляцией в Германии. Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло ранее сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работают около 120 000 человек на десяти заводах компании. В Volkswagen и до этого не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
https://ria.ru/20241021/zabastovka-1979151688.html
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в мире, германия, ганновер, европа
В мире, Германия, Ганновер, Европа
В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

Bild: в ФРГ начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

© AP Photo / DPA/Julian StratenschulteCотрудники на мероприятии, организованном генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге
Cотрудники на мероприятии, организованном генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / DPA/Julian Stratenschulte
Cотрудники на мероприятии, организованном генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге
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БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. В Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, вместе с ними бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen (VW) и BMW, сообщило издание Bild.
«
"Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии. В них также принимают участие работники автопроизводителей VW и BMW. В течение дня по всей Германии будет приостановлена работа", — указано в материале со ссылкой на профсоюз.
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По данным IG Metall, в Оснабрюке в предупредительной забастовке участвуют 250 сотрудников завода Volkswagen, которому грозит закрытие. В Регенсбурге перед заводом BMW также собрались сотрудники с плакатами. Днем ожидается забастовка у завода Audi в Ингольштадте.
Также на акцию протеста вышли около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios в Ганновере, с собой они принесли факелы и плакаты. Бастуют около 400 сотрудников компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме.
Главное требование текущего раунда переговоров с работодателями — повышение заработной платы на семь процентов, а также оклада стажеров на 170 евро. Необходимость таких мер профсоюз объясняет инфляцией в Германии.
Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло ранее сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работают около 120 000 человек на десяти заводах компании.
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В Volkswagen и до этого не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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