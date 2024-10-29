https://ria.ru/20241029/general-1980634056.html

Генерал ВСУ раскритиковал "план победы" Зеленского

Генерал ВСУ раскритиковал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024

Генерал ВСУ раскритиковал "план победы" Зеленского

Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:32

2024-10-29T09:32

2024-10-29T09:32

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. "Я думаю, что войне далеко не конец, учитывая, что позиции у нас не очень хорошие, чтобы ее заканчивать. Но, с другой стороны, нам воевать уже нечем и некем... Мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. Генерал также раскритиковал так называемый "план победы" Владимира Зеленского. "В этом плане нет ни одного пункта про Украину, про нас. Нам должны… Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ, а не про чужой. Не будут руководители других государств делать хуже для их народа", - добавил Марченко. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

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Варвара Скокшина

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