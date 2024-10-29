СМИ: позиция по выборам стоила газете в США более чем 200 тысяч читателей
NPR: WP потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за нейтралитета на выборах
© Фото : Daniel X. O'NeilЦентральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне
© Фото : Daniel X. O'Neil
Центральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская газета Washington Post потеряла более 200 тысяч подписчиков, отписавшихся в протест решению издания не поддерживать определенного кандидата в президенты США, сообщает радиостанция NPR, ссылаясь на источники в редакции газеты.
"По словам двух человек из газеты, осведомленных о внутренних вопросах, к полудню понедельника более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки. Не все отмены вступают в силу немедленно. Тем не менее эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты в 2,5 миллиона подписчиков, включая и печатную версию", - сообщает радиостанция.
На прошлой неделе Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В протест уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника.
Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В протест уже трое сотрудников газеты покинули свои посты.
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