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В Дагестане в частном доме взорвался газ - РИА Новости, 29.10.2024
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16:44 29.10.2024 (обновлено: 17:22 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/gaz-1980743548.html
В Дагестане в частном доме взорвался газ
В Дагестане в частном доме взорвался газ - РИА Новости, 29.10.2024
В Дагестане в частном доме взорвался газ
Газ взорвался в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, двое подростков госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:44
2024-10-29T17:22
происшествия
кизилюртовский район
россия
кизилюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Газ взорвался в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, двое подростков госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке в частном жилом доме в населенном пункте Акнада Кизилюртовского района… По уточненной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали два мальчика 2010 года рождения… Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта с ожогами средней степени тяжести", – говорится в сообщении. По данным ведомства, разрушений нет, но повреждена кровля дома и выбито окно. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что в связи с произошедшим организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи. Проверку проводит и прокуратура республики, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
https://ria.ru/20241019/gaz-1978895012.html
кизилюртовский район
россия
кизилюрт
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происшествия, кизилюртовский район, россия, кизилюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кизилюртовский район, Россия, Кизилюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане в частном доме взорвался газ

В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали два подростка

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramПоследствия взрыва газа в Дагестане
Последствия взрыва газа в Дагестане - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Последствия взрыва газа в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Газ взорвался в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, двое подростков госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о хлопке в частном жилом доме в населенном пункте Акнада Кизилюртовского района… По уточненной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали два мальчика 2010 года рождения… Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта с ожогами средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, разрушений нет, но повреждена кровля дома и выбито окно.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что в связи с произошедшим организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи. Проверку проводит и прокуратура республики, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех
19 октября, 16:03
 
ПроисшествияКизилюртовский районРоссияКизилюртМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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