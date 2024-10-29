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ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 29.10.2024 (обновлено: 17:56 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/ganchev-1980748035.html
ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев
ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев - РИА Новости, 29.10.2024
ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев
Вооруженные силы России приближаются к Купянску, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:56
2024-10-29T17:56
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России приближаются к Купянску, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."На Купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что на этом направлении идет "упорная и тяжелая работа". По его словам, противник видит это, и поэтому оккупационные власти не будут задерживаться в Купянске.Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.В середине октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российским войскам на тот момент осталось пройти шесть километров до Купянска. Ганчев заявлял, что украинские власти начали эвакуировать из города администрацию, силовиков и население.
https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980625818.html
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вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев

Ганчев: ВС России заняли выгодные позиции на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России приближаются к Купянску, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На Купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску", — сказал собеседник агентства.
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Вчера, 07:54
Он подчеркнул, что на этом направлении идет "упорная и тяжелая работа". По его словам, противник видит это, и поэтому оккупационные власти не будут задерживаться в Купянске.
Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.
В середине октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российским войскам на тот момент осталось пройти шесть километров до Купянска. Ганчев заявлял, что украинские власти начали эвакуировать из города администрацию, силовиков и население.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХарьковская областьВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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