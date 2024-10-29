https://ria.ru/20241029/ganchev-1980748035.html

ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев

ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев - РИА Новости, 29.10.2024

ВС России приближаются к Купянску, заявил Ганчев

Вооруженные силы России приближаются к Купянску, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:56

2024-10-29T16:56

2024-10-29T17:56

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России приближаются к Купянску, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."На Купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что на этом направлении идет "упорная и тяжелая работа". По его словам, противник видит это, и поэтому оккупационные власти не будут задерживаться в Купянске.Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.В середине октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российским войскам на тот момент осталось пройти шесть километров до Купянска. Ганчев заявлял, что украинские власти начали эвакуировать из города администрацию, силовиков и население.

https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980625818.html

харьковская область

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