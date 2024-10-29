https://ria.ru/20241029/galant-1980730620.html

Министр обороны Израиля пригрозил устранить нового главу "Хезболлы"

Министр обороны Израиля пригрозил устранить нового главу "Хезболлы" - РИА Новости, 29.10.2024

Министр обороны Израиля пригрозил устранить нового главу "Хезболлы"

Министр обороны Израиля Йоав Галант опубликовал в соцсети X пост с угрозой в адрес нового лидера ливанского движения "Хезболла" Наима Касема. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:58

2024-10-29T15:58

2024-10-29T16:30

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант опубликовал в соцсети X пост с угрозой в адрес нового лидера ливанского движения "Хезболла" Наима Касема."Назначение — временное. Обратный отсчет уже начался", — говорится в публикации, к которой приложена фотография Касема.Ранее сегодня стало известно, что законодательный совет "Хезболлы" избрал Касема новым генсеком. До этого он занимал должность первого заместителя многолетнего лидера движения Хасана Насруллы, которого Израиль ликвидировал 27 сентября авиаударом по Бейруту.В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.Восьмого октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила "тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы".Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.

https://ria.ru/20240920/akil-1973900714.html

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израиль, в мире, бейрут, хасан насрулла, хезболла