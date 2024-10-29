Министр обороны Израиля пригрозил устранить нового главу "Хезболлы"
Министр обороны Израиля Галант пригрозил устранить нового главу "Хезболлы"
© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант опубликовал в соцсети X пост с угрозой в адрес нового лидера ливанского движения "Хезболла" Наима Касема.
"Назначение — временное. Обратный отсчет уже начался", — говорится в публикации, к которой приложена фотография Касема.
СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ
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Ранее сегодня стало известно, что законодательный совет "Хезболлы" избрал Касема новым генсеком. До этого он занимал должность первого заместителя многолетнего лидера движения Хасана Насруллы, которого Израиль ликвидировал 27 сентября авиаударом по Бейруту.
В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.
Восьмого октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила "тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы".
Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.
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