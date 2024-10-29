https://ria.ru/20241029/fsb-1980656323.html
У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку
У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку - РИА Новости, 29.10.2024
У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку
У группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, с собой была чешская взрывчатка, ее можно увидеть на опубликованном ФСБ видео. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:34
2024-10-29T11:34
2024-10-29T12:15
брянская область
россия
чехия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, с собой была чешская взрывчатка, ее можно увидеть на опубликованном ФСБ видео.На кадрах видны четыре пакета с биркой взрывчатого вещества Semtex. На упаковке есть наклейка, на которой можно легко прочесть название завода-производителя — Explosia A.S в Семтине (Пардубице, Чехия). Кроме того, показаны оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область, два флага Канады, тела убитых боевиков.Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией.У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение — помимо флагов Канады, там был молитвенник на польском языке.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.
https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области
ФСБ показала видео о пресечении попытки нарушения госграницы России в Брянской области с участием иностранных диверсантов
2024-10-29T11:34
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, чехия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Брянская область, Россия, Чехия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку
ФСБ: у ликвидированных в Брянской области наемников была взрывчатка Semtex