https://ria.ru/20241029/fsb-1980656323.html

У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку

У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку - РИА Новости, 29.10.2024

У ликвидированных в Брянской области наемников нашли взрывчатку

У группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, с собой была чешская взрывчатка, ее можно увидеть на опубликованном ФСБ видео. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:34

2024-10-29T11:34

2024-10-29T12:15

брянская область

россия

чехия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, с собой была чешская взрывчатка, ее можно увидеть на опубликованном ФСБ видео.На кадрах видны четыре пакета с биркой взрывчатого вещества Semtex. На упаковке есть наклейка, на которой можно легко прочесть название завода-производителя — Explosia A.S в Семтине (Пардубице, Чехия). Кроме того, показаны оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область, два флага Канады, тела убитых боевиков.Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией.У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение — помимо флагов Канады, там был молитвенник на польском языке.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.

https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html

https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области ФСБ показала видео о пресечении попытки нарушения госграницы России в Брянской области с участием иностранных диверсантов 2024-10-29T11:34 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, россия, чехия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия