https://ria.ru/20241029/fsb-1980644902.html
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену - РИА Новости, 29.10.2024
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену
Суд в Москве приговорил IT-специалиста к 13,5 года колонии строгого режима за передачу секретных данных США, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:46
2024-10-29T10:46
2024-10-29T11:32
происшествия
москва
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Суд в Москве приговорил IT-специалиста к 13,5 года колонии строгого режима за передачу секретных данных США, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича, 1977 года рождения, IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство", — говорится в релизе.Также ему назначили штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил.Следствие установило, что Дадобоев незаконно получил сведения, составляющие гостайну. Он собрался передать их представителю американской разведки и связался с ЦРУ.В октябре 2022-го при попытке передачи собранных материалов его задержали сотрудники ФСБ.Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", фигурант признал вину и раскаялся.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
москва
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
2024-10-29T10:46
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)
Происшествия, Москва, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену
ФСБ: осужденный в Москве IT-специалист получил 13 лет колонии за госизмену