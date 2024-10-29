https://ria.ru/20241029/fsb-1980644902.html

IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену

IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену - РИА Новости, 29.10.2024

IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену

Суд в Москве приговорил IT-специалиста к 13,5 года колонии строгого режима за передачу секретных данных США, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:46

2024-10-29T10:46

2024-10-29T11:32

происшествия

москва

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Суд в Москве приговорил IT-специалиста к 13,5 года колонии строгого режима за передачу секретных данных США, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича, 1977 года рождения, IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство", — говорится в релизе.Также ему назначили штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил.Следствие установило, что Дадобоев незаконно получил сведения, составляющие гостайну. Он собрался передать их представителю американской разведки и связался с ЦРУ.В октябре 2022-го при попытке передачи собранных материалов его задержали сотрудники ФСБ.Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", фигурант признал вину и раскаялся.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

москва

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ 2024-10-29T10:46 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)