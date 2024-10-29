https://ria.ru/20241029/forum-1980742161.html

Результаты работы ОП РФ на выборах за рубежом представят на форуме

Результаты работы ОП РФ на выборах за рубежом представят на форуме - РИА Новости, 29.10.2024

Результаты работы ОП РФ на выборах за рубежом представят на форуме

Презентация второго доклада Общественной палаты (ОП) по результатам наблюдательных миссий на выборах за рубежом в 2023 году состоится на площадке итогового... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:41

2024-10-29T16:41

2024-10-29T16:41

россия

валентина матвиенко

лидия михеева

никита анисимов

гвинея-бисау

общественная палата рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Презентация второго доклада Общественной палаты (ОП) по результатам наблюдательных миссий на выборах за рубежом в 2023 году состоится на площадке итогового форума ОП РФ "Сообщество", который пройдет с 1 по 2 ноября в Москве, сообщает пресс-служба организации. Доклад, представленный в марте прошлого года, был подготовлен по итогам работы в 10 странах: Абхазии, Сербии, Южной Осетии, Ливане, Конго-Браззавиле, Сенегале, Кении, Анголе, Непале и Тунисе. В издание этого года вошли доклады членов наблюдательных миссий Общественной палаты по результатам работы на выборах в Гвинее-Бисау, Зимбабве, Камбодже, Эсватини и Аргентине в 2023 году. Темой форума станет "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". Программа мероприятий направлена на выявление общественных инициатив, применимых для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Участники сформулируют предложения в новые национальные проекты. "Общественная палата рассматривает свою деятельность по развертыванию наблюдательных миссий на выборах за рубежом как продвижение российского формата международного наблюдения, а также как эффективный инструмент налаживания контактов с представителями гражданского общества в странах наблюдения", — пишет секретарь ОП РФ Лидия Михеева в предисловии к докладу. В свою очередь, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Валентина Матвиенко высоко оценивает деятельность палаты на треке международного наблюдения за выборами, которая, по ее мнению, позволяет противостоять политизации коллективным Западом международного института наблюдателей, превращающей его в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств, организации печально известных цветных революций. В докладе подробно описываются все этапы электорального процесса, их законодательное оформление и практическая реализация, а также содержится методология международного наблюдения миссий ОП РФ, их мандат и маршруты. В заключение даются выводы миссий по итогам наблюдения и рекомендации по совершенствованию электоральных практик в каждой стране. Нынешний доклад по сравнению с предыдущим дополнен информацией о ходе предвыборных кампаний и агитации в каждой стране. Член наблюдательных миссий ОП РФ в Зимбабве и Аргентине, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов отметил, что каждая избирательная система уникальна по-своему, каждая стремится к максимальной прозрачности и демократичности электоральных процедур. "По результатам своей работы наблюдательные миссии ОП РФ делают заключения и предлагают местным органам, ответственным за организацию выборов, рассмотреть свои рекомендации для совершенствования избирательной системы", — приводятся в сообщении слова Анисимова. Член ОП РФ отметил, что в 2023 году состоялась первая наблюдательная миссия ОП РФ в Южную Америку, на всеобщие выборы в Аргентину. "Среди сделанных по результатам рекомендаций есть и такая: “принять меры для более активного вовлечения гражданского общества, а также профильных аргентинских НКО и НПО в осуществление непартийного (общественного) наблюдения за выборами всех типов и уровней”. Таким образом, мы транслируем успешные российские практики в зарубежные страны", — добавил он. Российская Федерация, в том числе Общественная палата РФ, разрушили навязанный Западом стереотип, что международный наблюдатель — это последняя инстанция, которая может признать выборы или указать на какие-то недостатки, отметил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, который в прошлом году был аккредитован в качестве наблюдателя в Гвинее-Бисау, Камбодже и Аргентине. "На мой взгляд, мы очень успешно продвигаем свою концепцию, которую разделяют многие страны. Им нравится подход, что наблюдатель не влияет на ход голосования, а оценивает электоральные процедуры на предмет прежде всего соответствия внутреннему законодательству. Такой подход набирает все большую популярность и становится не только примером для других, но и неким противовесом подходу некоторых стран Запада", — цитируют в ОП Холодова. В свою очередь, председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов подчеркнул, что благодаря такой аналитической работе, которая не имеет аналогов на русском языке, ОП РФ демонстрирует свой статус центра электорального мониторинга уже на международном уровне. "Надеюсь, что представленный материал даст еще один импульс к широкому обсуждению вопросов наблюдения за электоральными процедурами в России и зарубежных странах на уровне экспертного и научного сообществ, органов государственной власти, российских и иностранных некоммерческих организаций, международных и межправительственных организаций, специализирующихся на тематике наблюдения за выборами", — приводятся в сообщении слова Максимова.

https://ria.ru/20241027/shkola-1980327619.html

https://ria.ru/20240909/volodin-1971659134.html

россия

гвинея-бисау

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Артем Смирнов

россия, валентина матвиенко, лидия михеева, никита анисимов, гвинея-бисау, общественная палата рф