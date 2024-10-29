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СМИ рассказали, что произошло с военной техникой Запада на Украине - РИА Новости, 29.10.2024
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11:39 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/forbes-1980657671.html
СМИ рассказали, что произошло с военной техникой Запада на Украине
СМИ рассказали, что произошло с военной техникой Запада на Украине - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ рассказали, что произошло с военной техникой Запада на Украине
Вооруженные силы Украины потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:39
2024-10-29T11:39
в мире
украина
киев
великобритания
валерий залужный
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."За 32 месяца, прошедшие с тех пор, как расширился конфликт на Украине, союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков. Но украинцы потеряли почти столько же бронетехники, сколько получили от своих союзников: 900 танков и 1 400 боевых машин", — указал он.Журналист отметил, что Украина с трудом может раздобыть бронетехнику для оснащения новых бригад, которые необходимы ради замены уже истощенных подразделений на фронте.Эксперт предупредил, что истощение фронтовых украинских сил может иметь серьезные последствия.В октябре бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений. Он заявил, что страна оказалась в состоянии затяжной войны, выйти из которой практически невозможно.
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html
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в мире, украина, киев, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины, forbes, политика
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Forbes, Политика
СМИ рассказали, что произошло с военной техникой Запада на Украине

Forbes: Украина потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"За 32 месяца, прошедшие с тех пор, как расширился конфликт на Украине, союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков. Но украинцы потеряли почти столько же бронетехники, сколько получили от своих союзников: 900 танков и 1 400 боевых машин", — указал он.
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Журналист отметил, что Украина с трудом может раздобыть бронетехнику для оснащения новых бригад, которые необходимы ради замены уже истощенных подразделений на фронте.
Эксперт предупредил, что истощение фронтовых украинских сил может иметь серьезные последствия.
В октябре бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений. Он заявил, что страна оказалась в состоянии затяжной войны, выйти из которой практически невозможно.
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