https://ria.ru/20241029/fnpr-1980749217.html
Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян
Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян - РИА Новости, 29.10.2024
Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) эффективно защищает профессиональные интересы россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:00
2024-10-29T17:00
2024-10-29T18:40
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) эффективно защищает профессиональные интересы россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отметил, что ФНПР уже более 30 лет "находится в авангарде отечественного профсоюзного движения", охватывает более 130 тысяч первичных организаций и почти 20 миллионов человек в РФ. "Такое широкое, действительно повсеместное представительство позволяет Федерации эффективно защищать профессиональные интересы наших граждан, в социальном партнерстве с государством и бизнесом совершенствовать законодательство, на современной основе выстраивать отношения в сфере занятости", - заявил президент.
https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
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россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян
Путин: ФНПР эффективно защищает профессиональные интересы россиян
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) эффективно защищает профессиональные интересы россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отметил, что ФНПР уже более 30 лет "находится в авангарде отечественного профсоюзного движения", охватывает более 130 тысяч первичных организаций и почти 20 миллионов человек в РФ.
"Такое широкое, действительно повсеместное представительство позволяет Федерации эффективно защищать профессиональные интересы наших граждан, в социальном партнерстве с государством и бизнесом совершенствовать законодательство, на современной основе выстраивать отношения в сфере занятости", - заявил президент.