https://ria.ru/20241029/fnpr-1980749217.html

Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян

Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян - РИА Новости, 29.10.2024

Путин прокомментировал работу ФНПР по защите интересов россиян

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) эффективно защищает профессиональные интересы россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:00

2024-10-29T17:00

2024-10-29T18:40

россия

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980772685_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_c39167928556e52963b3b30db919728c.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) эффективно защищает профессиональные интересы россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отметил, что ФНПР уже более 30 лет "находится в авангарде отечественного профсоюзного движения", охватывает более 130 тысяч первичных организаций и почти 20 миллионов человек в РФ. "Такое широкое, действительно повсеместное представительство позволяет Федерации эффективно защищать профессиональные интересы наших граждан, в социальном партнерстве с государством и бизнесом совершенствовать законодательство, на современной основе выстраивать отношения в сфере занятости", - заявил президент.

https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии