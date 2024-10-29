https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html

В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары

В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024

В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары

В Европейском союзе уверены, что без введения дополнительных импортных пошлин на электроавтомобили из Китая на территории союза закроются собственные заводы,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:58

2024-10-29T19:58

2024-10-29T19:58

экономика

китай

брюссель

пекин

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. В Европейском союзе уверены, что без введения дополнительных импортных пошлин на электроавтомобили из Китая на территории союза закроются собственные заводы, вырастет безработица, будет проиграна технологическая гонка с КНР и США, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Ранее источник сообщил, что Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. Решение будет в ближайшее время опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по данному вопросу продолжится. "ЕС опасается, что без введения заградительных пошлин в странах союза будут закрываться заводы, что приведет к потере множества рабочих мест. При этом ЕС может проиграть в технологической гонке Китаю и США и, в итоге, не выполнить цели по климатической нейтральности", - сказал он. По его словам, целю введения новых пошлин стало также "восстановление справедливых правил для всех участников рынка". "Это должно позволить запустить в ЕС производство новых более доступных моделей электромобилей", - добавил он. При этом источник уверен, что поставки электрокаров из Китая в ЕС продолжатся, несмотря на введение пошлин. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Китая ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран Евросоюза. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.

https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html

https://ria.ru/20240704/elektromobil-1957337143.html

https://ria.ru/20241004/poshliny-1976435308.html

китай

брюссель

пекин

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экономика, китай, брюссель, пекин, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)