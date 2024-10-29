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В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024
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19:58 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html
В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары
В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024
В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары
В Европейском союзе уверены, что без введения дополнительных импортных пошлин на электроавтомобили из Китая на территории союза закроются собственные заводы,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:58
2024-10-29T19:58
экономика
китай
брюссель
пекин
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. В Европейском союзе уверены, что без введения дополнительных импортных пошлин на электроавтомобили из Китая на территории союза закроются собственные заводы, вырастет безработица, будет проиграна технологическая гонка с КНР и США, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Ранее источник сообщил, что Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. Решение будет в ближайшее время опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по данному вопросу продолжится. "ЕС опасается, что без введения заградительных пошлин в странах союза будут закрываться заводы, что приведет к потере множества рабочих мест. При этом ЕС может проиграть в технологической гонке Китаю и США и, в итоге, не выполнить цели по климатической нейтральности", - сказал он. По его словам, целю введения новых пошлин стало также "восстановление справедливых правил для всех участников рынка". "Это должно позволить запустить в ЕС производство новых более доступных моделей электромобилей", - добавил он. При этом источник уверен, что поставки электрокаров из Китая в ЕС продолжатся, несмотря на введение пошлин. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Китая ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран Евросоюза. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html
https://ria.ru/20240704/elektromobil-1957337143.html
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экономика, китай, брюссель, пекин, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Китай, Брюссель, Пекин, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары

Источник: в ЕС опасаются, что без пошлин на электрокары из КНР закроются заводы

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. В Европейском союзе уверены, что без введения дополнительных импортных пошлин на электроавтомобили из Китая на территории союза закроются собственные заводы, вырастет безработица, будет проиграна технологическая гонка с КНР и США, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ранее источник сообщил, что Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. Решение будет в ближайшее время опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по данному вопросу продолжится.
Автосалон по продаже электромобилей в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Китай выразил недовольство планами ЕС ввести пошлины на электромобили
12 июня, 15:54
"ЕС опасается, что без введения заградительных пошлин в странах союза будут закрываться заводы, что приведет к потере множества рабочих мест. При этом ЕС может проиграть в технологической гонке Китаю и США и, в итоге, не выполнить цели по климатической нейтральности", - сказал он.
По его словам, целю введения новых пошлин стало также "восстановление справедливых правил для всех участников рынка".
"Это должно позволить запустить в ЕС производство новых более доступных моделей электромобилей", - добавил он.
При этом источник уверен, что поставки электрокаров из Китая в ЕС продолжатся, несмотря на введение пошлин.
Китайский электромобиль Zeekr 001 на Международной выставке автомобильной индустрии Интеравто 2023 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ЕС ввел импортные пошлины на китайские электромобили
4 июля, 12:33
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Китая ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран Евросоюза.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО.
В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
Салон электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Mercedes и BMW выступили против повышения пошлин на китайские электромобили
4 октября, 18:56
 
ЭкономикаКитайБрюссельПекинВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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