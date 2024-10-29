https://ria.ru/20241029/es-1980710338.html

ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье

ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье - РИА Новости, 29.10.2024

ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье

Совет ЕС продлил на год, до 31 октября 2025 года, санкции, введенные еще в 2010 году против руководителей Приднестровья, следует из опубликованного в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:01

2024-10-29T15:01

2024-10-29T15:14

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Совет ЕС продлил на год, до 31 октября 2025 года, санкции, введенные еще в 2010 году против руководителей Приднестровья, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Настоящее решение применяется до 31 октября 2025 года. Оно подлежит регулярному пересмотру", - говорится в документе.Санкции ЕС против руководства Приднестровья были введены в сентябре 2010 года и ежегодно пересматриваются и продлеваются. Эти ограничения предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза, а также запрет на поездки для физлиц.Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

молдавия

ссср

румыния

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евросоюз, в мире, молдавия, ссср, румыния, майя санду, снг