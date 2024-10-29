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ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье - РИА Новости, 29.10.2024
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15:01 29.10.2024 (обновлено: 15:14 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/es-1980710338.html
ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье
ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье - РИА Новости, 29.10.2024
ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье
Совет ЕС продлил на год, до 31 октября 2025 года, санкции, введенные еще в 2010 году против руководителей Приднестровья, следует из опубликованного в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:01
2024-10-29T15:14
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Совет ЕС продлил на год, до 31 октября 2025 года, санкции, введенные еще в 2010 году против руководителей Приднестровья, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Настоящее решение применяется до 31 октября 2025 года. Оно подлежит регулярному пересмотру", - говорится в документе.Санкции ЕС против руководства Приднестровья были введены в сентябре 2010 года и ежегодно пересматриваются и продлеваются. Эти ограничения предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза, а также запрет на поездки для физлиц.Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html
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евросоюз, в мире, молдавия, ссср, румыния, майя санду, снг
Евросоюз, В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Майя Санду, СНГ
ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье

ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье до 31 октября 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Совет ЕС продлил на год, до 31 октября 2025 года, санкции, введенные еще в 2010 году против руководителей Приднестровья, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Настоящее решение применяется до 31 октября 2025 года. Оно подлежит регулярному пересмотру", - говорится в документе.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России
27 октября, 11:49
Санкции ЕС против руководства Приднестровья были введены в сентябре 2010 года и ежегодно пересматриваются и продлеваются. Эти ограничения предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза, а также запрет на поездки для физлиц.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций
25 октября, 13:06
 
ЕвросоюзВ миреМолдавияСССРРумынияМайя СандуСНГ
 
 
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