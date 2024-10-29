https://ria.ru/20241029/ep-1980665999.html
Депутат ЕП поздравила партию "Грузинская мечта" с победой
Депутат ЕП поздравила партию "Грузинская мечта" с победой - РИА Новости, 29.10.2024
Депутат ЕП поздравила партию "Грузинская мечта" с победой
Депутат Европарламента, сенатор Румынии Диана Шошоакэ направила письмо партии "Грузинская мечта" с поздравлением с победой на выборах, подчеркнув важность... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:20
2024-10-29T12:20
2024-10-29T12:20
грузия
европарламент
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента, сенатор Румынии Диана Шошоакэ направила письмо партии "Грузинская мечта" с поздравлением с победой на выборах, подчеркнув важность суверенитета и независимости страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. "Госпожа депутат осудила попытки западных сил повлиять на внутренние дела Грузии, назвав это вмешательство недопустимым и нарушающим суверенитет страны. Она направила партии "Грузинская мечта" письмо, в котором поздравила ее с победой на выборах, отметив, что это достижение ставит Грузию на путь свободного будущего, где именно граждане решают судьбу страны, и призвала защищать суверенитет", – сообщили в пресс-службе парламентария. Шошоакэ также выразила готовность поделиться своим европейским опытом и знаниями о реальной политике Евросоюза, предупредив о возможных угрозах со стороны Брюсселя. Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов. Тем не менее спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html
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грузия, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире
Грузия, Европарламент, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире
Депутат ЕП поздравила партию "Грузинская мечта" с победой
Депутат ЕП Шошоакэ поздравила партию "Грузинская мечта" с победой на выборах
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента, сенатор Румынии Диана Шошоакэ направила письмо партии "Грузинская мечта" с поздравлением с победой на выборах, подчеркнув важность суверенитета и независимости страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.
"Госпожа депутат осудила попытки западных сил повлиять на внутренние дела Грузии, назвав это вмешательство недопустимым и нарушающим суверенитет страны. Она направила партии "Грузинская мечта" письмо, в котором поздравила ее с победой на выборах, отметив, что это достижение ставит Грузию на путь свободного будущего, где именно граждане решают судьбу страны, и призвала защищать суверенитет", – сообщили в пресс-службе парламентария.
Шошоакэ также выразила готовность поделиться своим европейским опытом и знаниями о реальной политике Евросоюза, предупредив о возможных угрозах со стороны Брюсселя.
Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов. Тем не менее спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.