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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 29.10.2024
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:25
2024-10-29T20:25
2024-10-29T20:25
происшествия
матвеево-курганский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве уточнили, что в 16.10 мск на 28 километре автодороги "Самбек-Матвеев-Курган" водитель автомобиля Renault Megane, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем "КАМАЗ" с полуприцепом. После этого грузовик продолжил движение и столкнулся с встречным легковым автомобилем Chevrolet Cruze. "В результате ДТП погибли два водителя и пассажир автомобиля Renault Megane", - говорится в сообщении. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, заключили в Госавтоинспекции Ростовской области. В свою очередь прокуратура региона в связи с ДТП в Матвеево-Курганском районе организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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происшествия, матвеево-курганский район, ростовская область, россия, дтп
Происшествия, Матвеево-Курганский район, Ростовская область, Россия, ДТП
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком, трое пострадали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости.
Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе
Госавтоинспекции региона.
В ведомстве уточнили, что в 16.10 мск на 28 километре автодороги "Самбек-Матвеев-Курган" водитель автомобиля Renault Megane, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем "КАМАЗ" с полуприцепом. После этого грузовик продолжил движение и столкнулся с встречным легковым автомобилем Chevrolet Cruze.
"В результате ДТП погибли два водителя и пассажир автомобиля Renault Megane", - говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, заключили в Госавтоинспекции Ростовской области.
В свою очередь прокуратура региона в связи с ДТП в Матвеево-Курганском районе организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.