https://ria.ru/20241029/dtp-1980791983.html

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 29.10.2024

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:25

2024-10-29T20:25

2024-10-29T20:25

происшествия

матвеево-курганский район

ростовская область

россия

дтп

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли, ещё трое госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве уточнили, что в 16.10 мск на 28 километре автодороги "Самбек-Матвеев-Курган" водитель автомобиля Renault Megane, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем "КАМАЗ" с полуприцепом. После этого грузовик продолжил движение и столкнулся с встречным легковым автомобилем Chevrolet Cruze. "В результате ДТП погибли два водителя и пассажир автомобиля Renault Megane", - говорится в сообщении. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, заключили в Госавтоинспекции Ростовской области. В свою очередь прокуратура региона в связи с ДТП в Матвеево-Курганском районе организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240826/bolshegruz-1968514387.html

матвеево-курганский район

ростовская область

россия

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происшествия, матвеево-курганский район, ростовская область, россия, дтп