https://ria.ru/20241029/dtp-1980634922.html

Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП

Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП - РИА Новости, 29.10.2024

Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП

Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:40

2024-10-29T09:40

2024-10-29T10:22

происшествия

камышин

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на вторник в Камышине, водитель ВАЗ-2107, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в опору ЛЭП. "В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html

камышин

волгоградская область

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происшествия, камышин, волгоградская область