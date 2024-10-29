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Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП - РИА Новости, 29.10.2024
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09:40 29.10.2024 (обновлено: 10:22 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/dtp-1980634922.html
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП - РИА Новости, 29.10.2024
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП
Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:40
2024-10-29T10:22
происшествия
камышин
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на вторник в Камышине, водитель ВАЗ-2107, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в опору ЛЭП. "В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html
камышин
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происшествия, камышин, волгоградская область
Происшествия, Камышин, Волгоградская область
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП

Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП, четверо пострадали

© ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramАвтомобиль, врезавшийся в опору ЛЭП в Волгоградской области
Автомобиль, врезавшийся в опору ЛЭП в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Автомобиль, врезавшийся в опору ЛЭП в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на вторник в Камышине, водитель ВАЗ-2107, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в опору ЛЭП.
"В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции.
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ПроисшествияКамышинВолгоградская область
 
 
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