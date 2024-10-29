https://ria.ru/20241029/dtp-1980634922.html
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП - РИА Новости, 29.10.2024
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП
Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:40
2024-10-29T09:40
2024-10-29T10:22
происшествия
камышин
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980639763_0:18:725:426_1920x0_80_0_0_2d597383c704e8a2aafbb5a3863e7e82.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Водитель без прав врезался в опору ЛЭП в городе Камышин Волгоградской области, он и трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на вторник в Камышине, водитель ВАЗ-2107, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в опору ЛЭП. "В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html
камышин
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980639763_70:0:725:491_1920x0_80_0_0_d8ded8499ad5be51f640604a67f3f954.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камышин, волгоградская область
Происшествия, Камышин, Волгоградская область
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП
Под Волгоградом водитель без прав врезался в опору ЛЭП, четверо пострадали