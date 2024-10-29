https://ria.ru/20241029/dron-1980765671.html

Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны

Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны - РИА Новости, 29.10.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны

Российские средства ПВО с 15.55 до 16.15 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:55

2024-10-29T17:55

2024-10-29T17:58

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

пво вс россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО с 15.55 до 16.15 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого октября 2024 года в период с 15.55 до 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241029/bespilotniki-1980623893.html

курская область

россия

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, пво вс россии