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Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 29.10.2024 (обновлено: 17:58 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/dron-1980765671.html
Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны
Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны - РИА Новости, 29.10.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны
Российские средства ПВО с 15.55 до 16.15 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:55
2024-10-29T17:58
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
пво вс россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО с 15.55 до 16.15 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого октября 2024 года в период с 15.55 до 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241029/bespilotniki-1980623893.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, ПВО ВС России
Над Белгородской и Курской областями сбили украинские дроны

Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО с 15.55 до 16.15 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать девятого октября 2024 года в период с 15.55 до 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияПВО ВС России
 
 
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