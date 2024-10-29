https://ria.ru/20241029/drg-1980703219.html

В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек

В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек - РИА Новости, 29.10.2024

В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек

В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной при попытке прорваться в Брянскую область, было около десяти человек, сообщила Росгвардия РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:40

2024-10-29T14:40

2024-10-29T17:25

брянская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

климовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной при попытке прорваться в Брянскую область, было около десяти человек, сообщила Росгвардия в Telegram-канале."Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки", — говорится в сообщении.По диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего остатки группы отступили на территорию Черниговской области. Там по ним ударили артиллерией и FPV-дронами.Уничтожение иностранных диверсантовНакануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили на месте.У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, взрывчатку, экипировку и средства связи. Их личные вещи указывали, что это иностранцы.На руке одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.

https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html

https://ria.ru/20241028/fsb-1980552393.html

брянская область

россия

климовский район

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брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, климовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность