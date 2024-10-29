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В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек
В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек - РИА Новости, 29.10.2024
В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек
В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной при попытке прорваться в Брянскую область, было около десяти человек, сообщила Росгвардия РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:40
2024-10-29T14:40
2024-10-29T17:25
брянская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной при попытке прорваться в Брянскую область, было около десяти человек, сообщила Росгвардия в Telegram-канале."Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки", — говорится в сообщении.По диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего остатки группы отступили на территорию Черниговской области. Там по ним ударили артиллерией и FPV-дронами.Уничтожение иностранных диверсантовНакануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили на месте.У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, взрывчатку, экипировку и средства связи. Их личные вещи указывали, что это иностранцы.На руке одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.
https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html
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брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, климовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Климовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек
В пытавшейся прорваться в Брянскую область украинской ДРГ было десять человек