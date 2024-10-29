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ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 29.10.2024
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08:23 29.10.2024 (обновлено: 11:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/diversanty-1980628504.html
ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области
ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 29.10.2024
ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области
ФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:23
2024-10-29T11:24
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
брянская область
безопасность
канада
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область.В частности, демонстрируется оружие, боеприпасы и снаряжение боевиков, а также два флага Канады.Помимо этого, показаны тела ликвидированных наемников.Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией.У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение — помимо флагов Канады, там был молитвенник на польском языке.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.
https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html
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россия
брянская область
канада
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Видео ФСБ о пресечении попытки нарушения госграницы иностранными диверсантами
ФСБ России опубликовала новое видео о пресечении попытки нарушения госграницы РФ в Брянской области с участием иностранных диверсантов. В частности, показаны оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область, демонстрируются и два флага Канады.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, брянская область, безопасность, канада
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Брянская область, Безопасность, Канада
ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области

ФСБ показала кадры после уничтожения иностранных диверсантов в Брянской области

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область.
В частности, демонстрируется оружие, боеприпасы и снаряжение боевиков, а также два флага Канады.
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Помимо этого, показаны тела ликвидированных наемников.
Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией.
У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение — помимо флагов Канады, там был молитвенник на польском языке.
Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБрянская областьБезопасностьКанада
 
 
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