https://ria.ru/20241029/diversanty-1980628504.html

ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области

ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 29.10.2024

ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области

ФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:23

2024-10-29T08:23

2024-10-29T11:24

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

брянская область

безопасность

канада

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область.В частности, демонстрируется оружие, боеприпасы и снаряжение боевиков, а также два флага Канады.Помимо этого, показаны тела ликвидированных наемников.Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией.У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение — помимо флагов Канады, там был молитвенник на польском языке.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.

https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html

https://ria.ru/20241028/fsb-1980552393.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео ФСБ о пресечении попытки нарушения госграницы иностранными диверсантами ФСБ России опубликовала новое видео о пресечении попытки нарушения госграницы РФ в Брянской области с участием иностранных диверсантов. В частности, показаны оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область, демонстрируются и два флага Канады. 2024-10-29T08:23 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, брянская область, безопасность, канада