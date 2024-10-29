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Башмет оплачивал коммуналку за себя и бывших собственников - РИА Новости, 29.10.2024
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14:15 29.10.2024 (обновлено: 16:32 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/dirizher-1980697745.html
Башмет оплачивал коммуналку за себя и бывших собственников
Башмет оплачивал коммуналку за себя и бывших собственников - РИА Новости, 29.10.2024
Башмет оплачивал коммуналку за себя и бывших собственников
Дирижер Юрий Башмет 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шесть бывших собственников, заявила его представитель в Тверском суде Москвы, где... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:15
2024-10-29T16:32
жилье
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юрий башмет
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шесть бывших собственников, заявила его представитель в Тверском суде Москвы, где рассматривается иск дирижера о выселении шести человек из его квартиры в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости. "В 2008 году истец купил квартиру, по условиям договора квартира продавалась свободной от других лиц, однако несмотря на вышеизложенное, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Просим признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета... соответственно коммунальные платежи начисляются по количеству собственников", - заявила представитель истца. Она пояснила, что все 16 лет Башмет оплачивал коммунальные платежи, включая семью бывших собственников. Во вторник Тверской суд Москвы рассматривает иск о выселении из квартиры известного дирижера шести человек. В иске речь идет о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета шести человек. Башмет возглавляет Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО), он был создан в 2012 году. В его составе более 100 молодых музыкантов из разных городов России. Оркестр сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Подобный оркестр, объединяющий лучших музыкантов разного возраста из разных городов, был создан впервые за всю историю страны.
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жилье, москва, россия, юрий башмет, происшествия
Жилье, Москва, Россия, Юрий Башмет, Происшествия
Башмет оплачивал коммуналку за себя и бывших собственников

Дирижер Башмет 16 лет оплачивал коммуналку за себя и шесть бывших собственников

© Фото : предоставлено пресс-службой РКА Юрий Башмет и "Солисты Москвы"
Юрий Башмет и Солисты Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой РКА
Юрий Башмет и "Солисты Москвы". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шесть бывших собственников, заявила его представитель в Тверском суде Москвы, где рассматривается иск дирижера о выселении шести человек из его квартиры в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости.
"В 2008 году истец купил квартиру, по условиям договора квартира продавалась свободной от других лиц, однако несмотря на вышеизложенное, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Просим признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета... соответственно коммунальные платежи начисляются по количеству собственников", - заявила представитель истца.
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Она пояснила, что все 16 лет Башмет оплачивал коммунальные платежи, включая семью бывших собственников.
Во вторник Тверской суд Москвы рассматривает иск о выселении из квартиры известного дирижера шести человек.
В иске речь идет о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета шести человек.
Башмет возглавляет Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО), он был создан в 2012 году. В его составе более 100 молодых музыкантов из разных городов России. Оркестр сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Подобный оркестр, объединяющий лучших музыкантов разного возраста из разных городов, был создан впервые за всю историю страны.
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