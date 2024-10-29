https://ria.ru/20241029/delo-1980784730.html

Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей

Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей - РИА Новости, 29.10.2024

Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей

Жителя города Кстово Нижегородской области подозревают в истязании несовершеннолетних детей, одна из его дочерей попала в больницу, сообщило региональное... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:24

2024-10-29T19:24

2024-10-29T20:58

происшествия

россия

кстово

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Жителя города Кстово Нижегородской области подозревают в истязании несовершеннолетних детей, одна из его дочерей попала в больницу, сообщило региональное следственное управление СК.По версии следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет систематически избивал своих трех малолетних детей и супругу руками и ногами, а также металлической цепью. Одна из девочек находится в медицинском учреждении, где ей оказывают необходимую помощь. В правоохранительные органы с заявлением об истязании обратилась тетя детей. Возбуждено уголовное дело об истязании в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц.В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что сотрудники полиции задержали мужчину, против него составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Суд арестовал злоумышленника на пять суток.

https://ria.ru/20241004/krasnojarsk-1976301486.html

россия

кстово

нижегородская область

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происшествия, россия, кстово, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)