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Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей
Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей - РИА Новости, 29.10.2024
Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей
Жителя города Кстово Нижегородской области подозревают в истязании несовершеннолетних детей, одна из его дочерей попала в больницу, сообщило региональное... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:24
2024-10-29T19:24
2024-10-29T20:58
происшествия
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кстово
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Жителя города Кстово Нижегородской области подозревают в истязании несовершеннолетних детей, одна из его дочерей попала в больницу, сообщило региональное следственное управление СК.По версии следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет систематически избивал своих трех малолетних детей и супругу руками и ногами, а также металлической цепью. Одна из девочек находится в медицинском учреждении, где ей оказывают необходимую помощь. В правоохранительные органы с заявлением об истязании обратилась тетя детей. Возбуждено уголовное дело об истязании в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц.В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что сотрудники полиции задержали мужчину, против него составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Суд арестовал злоумышленника на пять суток.
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происшествия, россия, кстово, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кстово, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Многодетного отца из Нижегородской области заподозрили в истязании дочерей
На нижегородца завели дело по подозрению в истязании несовершеннолетних детей