Посол обвинил Данию в препятствовании расследованию по "Северным потокам"
Посол Барбин: Дания препятствовала расследованию подрывов "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов "Северных потоков", страна не заинтересована в установлении истины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя возможность возобновления расследования датской стороной.
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"Это противоречило бы логике поведения датской стороны. Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН, утаивала факт присутствия американских военных кораблей в районе взрывов накануне совершения этого террористического нападения на газопроводы", - сказал он.
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Глава дипмиссии отметил, что у Копенгагена нет заинтересованности в установлении истины.
"Датские власти, очевидно, опасаются, что в ходе расследования могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму", - добавил посол.
Дания и Швеция прекратили расследования подрывов "Северных потоков" в феврале 2024 года.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.