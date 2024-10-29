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Посол обвинил Данию в препятствовании расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.10.2024
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04:35 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/daniya-1980616827.html
Посол обвинил Данию в препятствовании расследованию по "Северным потокам"
Посол обвинил Данию в препятствовании расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.10.2024
Посол обвинил Данию в препятствовании расследованию по "Северным потокам"
Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов "Северных потоков", страна не заинтересована в установлении истины, заявил РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:35
2024-10-29T04:35
дания
россия
швеция
владимир барбин
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов "Северных потоков", страна не заинтересована в установлении истины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя возможность возобновления расследования датской стороной. "Это противоречило бы логике поведения датской стороны. Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН, утаивала факт присутствия американских военных кораблей в районе взрывов накануне совершения этого террористического нападения на газопроводы", - сказал он. Глава дипмиссии отметил, что у Копенгагена нет заинтересованности в установлении истины. "Датские власти, очевидно, опасаются, что в ходе расследования могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму", - добавил посол. Дания и Швеция прекратили расследования подрывов "Северных потоков" в феврале 2024 года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241024/putin-1979892860.html
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дания, россия, швеция, владимир барбин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, оон, северный поток — 2
Дания, Россия, Швеция, Владимир Барбин, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, ООН, Северный поток — 2
Посол обвинил Данию в препятствовании расследованию по "Северным потокам"

Посол Барбин: Дания препятствовала расследованию подрывов "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов "Северных потоков", страна не заинтересована в установлении истины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя возможность возобновления расследования датской стороной.
«
"Это противоречило бы логике поведения датской стороны. Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН, утаивала факт присутствия американских военных кораблей в районе взрывов накануне совершения этого террористического нападения на газопроводы", - сказал он.
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24 октября, 19:00
Глава дипмиссии отметил, что у Копенгагена нет заинтересованности в установлении истины.
"Датские власти, очевидно, опасаются, что в ходе расследования могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму", - добавил посол.
Дания и Швеция прекратили расследования подрывов "Северных потоков" в феврале 2024 года.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ДанияРоссияШвецияВладимир БарбинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокООНСеверный поток — 2
 
 
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