https://ria.ru/20241029/daniya-1980615367.html
МИД Дании не ответил на обращения о вербовке наемников посольством Украины
МИД Дании не ответил на обращения о вербовке наемников посольством Украины - РИА Новости, 29.10.2024
МИД Дании не ответил на обращения о вербовке наемников посольством Украины
МИД Дании оставил без ответа все обращения о нарушении Венской конвенции посольством Украины, которое вербует наемников, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:07
2024-10-29T04:07
2024-10-29T04:07
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД Дании оставил без ответа все обращения о нарушении Венской конвенции посольством Украины, которое вербует наемников, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Обращения в МИД Дании о нарушении украинским посольством положений Венской конвенции о дипломатических сношениях были оставлены без ответа. Со своей стороны, неоднократно делали публичные предупреждения о неизбежной ответственности за участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины и призывали датчан воздержаться от этого самоубийственного шага", - сказал он. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
https://ria.ru/20241018/ganchev-1978639905.html
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украина, дания, россия, владимир барбин, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дания, Россия, Владимир Барбин, Мария Захарова, В мире
МИД Дании не ответил на обращения о вербовке наемников посольством Украины
Барбин: Дания не ответила на обращения о вербовке наемников посольством Украины