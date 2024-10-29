https://ria.ru/20241029/daniya-1980613232.html

Дании все сложней не допускать ЯО на свою территорию, сообщил посол России

Дании все сложней не допускать ЯО на свою территорию, сообщил посол России - РИА Новости, 29.10.2024

Дании все сложней не допускать ЯО на свою территорию, сообщил посол России

Дании все сложнее соблюдать обязательства о недопуске ядерного оружия на свою территорию, она не в состоянии обеспечить контроль за выполнением союзниками по... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:09

2024-10-29T03:09

2024-10-29T03:09

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дании все сложнее соблюдать обязательства о недопуске ядерного оружия на свою территорию, она не в состоянии обеспечить контроль за выполнением союзниками по НАТО требования о запрете ЯО в мирное время на датской территории, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Соблюдение Данией добровольно взятых обязательств по недопущению ядерного оружия на свою территорию становится все более затруднительным. Дания не в состоянии обеспечить контроль за выполнением союзниками по НАТО требования о запрете ядерного оружия в мирное время на датской территории", - сказал он. По словам главы дипмиссии, в территориальные воды Дании в районе Фарерских островов регулярно заходят атомные подводные лодки ВМС США, в датском воздушном пространстве неоднократно находились американские стратегические бомбардировщики. "Многократно увеличится риск завоза в Данию американского ядерного оружия после ратификации соглашения между Данией и США о сотрудничестве в сфере обороны, которое было подписано в декабре 2023 года", - добавил посол. По словам Барбина, заметно возросла интенсивность совместных со странами НАТО военных учений в Дании. "Активно осваивают датскую территорию вооруженные силы США. Отрабатывается переброска через датские порты войск из США в Европу. В этих целях осуществляется модернизация соответствующей портовой и другой транспортной инфраструктуры Дании", - сказал он.

https://ria.ru/20241028/posol-1980423385.html

https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html

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дания, россия, сша, владимир барбин, нато, в мире