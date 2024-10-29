https://ria.ru/20241029/chekhiya-1980609845.html

В Чехии стали недоступны Telegram-каналы RT

В Чехии стали недоступны Telegram-каналы RT - РИА Новости, 29.10.2024

В Чехии стали недоступны Telegram-каналы RT

В Чехии перестали открываться Telegram-каналы "RT на русском" и "Специально для RT", сообщили РИА Новости подписчики. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T01:21

2024-10-29T01:21

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В Чехии перестали открываться Telegram-каналы "RT на русском" и "Специально для RT", сообщили РИА Новости подписчики. О проблемах стало известно в понедельник. Пользователи из Чехии видят сообщения о "нарушении местного законодательства", но не уточняется, о каком именно нарушении идёт речь.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20241025/simonyan-1980132452.html

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чехия, франция, сша, сергей лавров, евросоюз, европарламент, в мире