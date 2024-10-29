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Проект бюджета на 2025-2027 годы рассмотрели в Тверской области - РИА Новости, 29.10.2024
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Тверская область
 
14:43 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/byudzhet-1980705248.html
Проект бюджета на 2025-2027 годы рассмотрели в Тверской области
Проект бюджета на 2025-2027 годы рассмотрели в Тверской области - РИА Новости, 29.10.2024
Проект бюджета на 2025-2027 годы рассмотрели в Тверской области
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник был рассмотрен проект регионального бюджета на 2025 год и на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:43
2024-10-29T14:43
тверская область
калязин
торжок
игорь руденя
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник был рассмотрен проект регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Тверской области. "Для уверенного будущего Тверской области важно не только обеспечить рост валового регионального продукта и доходов областного бюджета. Необходимо добиваться роста качественных показателей в экономике, инфраструктуре, социальной сфере. Цель всей этой работы – решение демографических вопросов, стабилизация и увеличение численности коренного населения на нашей территории", - цитирует пресс-служба Руденю. В 2025 году доходы областного бюджета запланированы в размере 121,8 миллиарда рублей. Основной объем приходится на налоговые и неналоговые доходы - 96,4 миллиарда рублей. Прогнозируется их ежегодный рост. Доходную часть бюджета в 2027 году планируется увеличить в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Свыше 119,6 миллиарда рублей будет выделено в следующем году на реализацию мероприятий в рамках государственных программ. Из них более 66% бюджетных средств – по направлению "Новое качество жизни", в которое включены 13 программ, нацеленных на развитие образования, здравоохранения, семейной, демографической и молодежной политики, оказание соцподдержки жителям региона, реализацию проектов в ЖКХ и энергетике, культуре и спорте, туриндустрии, содействие занятости населения, обеспечение правопорядка и безопасности, охрану окружающей среды. 27% средств бюджета выделят на реализацию восьми госпрограмм направления "Инновационное развитие и модернизация экономики", включающих промышленность, дорожное, сельское, лесное хозяйства, градостроительство, комплексное развитие сельских территорий, цифровые технологии, инвестиционную и предпринимательскую среду. В 2025 году предусмотрены средства на реализацию новых национальных проектов, инициированных президентом РФ. 99 % от общего объема приходится на реализацию таких проектов, как "Инфраструктура для жизни", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Семья". Расходы на укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений в 2025 году составят 9,7 миллиарда рублей. Это позволит усилить работу по обновлению школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений соцзащиты, культуры и спорта, теплоэнергетических комплексов. Сохранены все приоритетные социально-значимые направления поддержки. В частности, это предоставление детям из многодетных семей бесплатной школьной формы, подарочных наборов при рождении малыша, обеспечение автотранспортом многодетных семей, единовременные выплаты ко Дню Победы, поддержка ряда категорий граждан при догазификации домовладений и другие. Предусмотрено проведение работ на объектах культурного наследия в Весьегонске, Калязине, Торжке, Бежецке, Твери, Торжокском районе и другое.
https://ria.ru/20241029/verkhnevolzhe-1980694971.html
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калязин, торжок, игорь руденя
Тверская область, Калязин, Торжок, Игорь Руденя

Проект бюджета на 2025-2027 годы рассмотрели в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник был рассмотрен проект регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Тверской области.
"Для уверенного будущего Тверской области важно не только обеспечить рост валового регионального продукта и доходов областного бюджета. Необходимо добиваться роста качественных показателей в экономике, инфраструктуре, социальной сфере. Цель всей этой работы – решение демографических вопросов, стабилизация и увеличение численности коренного населения на нашей территории", - цитирует пресс-служба Руденю.
В 2025 году доходы областного бюджета запланированы в размере 121,8 миллиарда рублей. Основной объем приходится на налоговые и неналоговые доходы - 96,4 миллиарда рублей. Прогнозируется их ежегодный рост. Доходную часть бюджета в 2027 году планируется увеличить в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом.
В Верхневолжье определили показатели социально-экономического развития - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Вчера, 14:07
Свыше 119,6 миллиарда рублей будет выделено в следующем году на реализацию мероприятий в рамках государственных программ. Из них более 66% бюджетных средств – по направлению "Новое качество жизни", в которое включены 13 программ, нацеленных на развитие образования, здравоохранения, семейной, демографической и молодежной политики, оказание соцподдержки жителям региона, реализацию проектов в ЖКХ и энергетике, культуре и спорте, туриндустрии, содействие занятости населения, обеспечение правопорядка и безопасности, охрану окружающей среды.
27% средств бюджета выделят на реализацию восьми госпрограмм направления "Инновационное развитие и модернизация экономики", включающих промышленность, дорожное, сельское, лесное хозяйства, градостроительство, комплексное развитие сельских территорий, цифровые технологии, инвестиционную и предпринимательскую среду.
В 2025 году предусмотрены средства на реализацию новых национальных проектов, инициированных президентом РФ. 99 % от общего объема приходится на реализацию таких проектов, как "Инфраструктура для жизни", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Семья".
Расходы на укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений в 2025 году составят 9,7 миллиарда рублей. Это позволит усилить работу по обновлению школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений соцзащиты, культуры и спорта, теплоэнергетических комплексов.
Сохранены все приоритетные социально-значимые направления поддержки. В частности, это предоставление детям из многодетных семей бесплатной школьной формы, подарочных наборов при рождении малыша, обеспечение автотранспортом многодетных семей, единовременные выплаты ко Дню Победы, поддержка ряда категорий граждан при догазификации домовладений и другие.
Предусмотрено проведение работ на объектах культурного наследия в Весьегонске, Калязине, Торжке, Бежецке, Твери, Торжокском районе и другое.
В Верхневолжье завершили работы на 58 объектах благоустройства по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Тверская областьКалязинТоржокИгорь Руденя
 
 
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