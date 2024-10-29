https://ria.ru/20241029/bulava-1980788975.html

Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря

Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря - РИА Новости, 29.10.2024

Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря

Минобороны России показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:25

2024-10-29T20:25

2024-10-29T20:25

безопасность

охотское море

плесецк

камчатка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря. Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". На кадрах показан пуск баллистической ракеты "Булава". Спустя несколько секунд после запуска ракета скрывается в облаках.

https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980768774.html

охотское море

плесецк

камчатка

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Пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря Пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря 2024-10-29T20:25 true PT0M30S

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Наталья Макарова

безопасность, охотское море, плесецк, камчатка, министерство обороны рф (минобороны рф)