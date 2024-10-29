https://ria.ru/20241029/bulava-1980788975.html
Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря
Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря - РИА Новости, 29.10.2024
Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря
Минобороны России показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:25
2024-10-29T20:25
2024-10-29T20:25
безопасность
охотское море
плесецк
камчатка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря. Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". На кадрах показан пуск баллистической ракеты "Булава". Спустя несколько секунд после запуска ракета скрывается в облаках.
https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980768774.html
охотское море
плесецк
камчатка
РИА Новости
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Пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря
Пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря
2024-10-29T20:25
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, охотское море, плесецк, камчатка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Охотское море, Плесецк, Камчатка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря
Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из акватории Охотского моря