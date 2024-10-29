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"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана - РИА Новости, 29.10.2024
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17:59 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980766266.html
"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана
"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана - РИА Новости, 29.10.2024
"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили на юге Ливана беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 900", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:59
2024-10-29T17:59
в мире
ливан
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили на юге Ливана беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 900", сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы из подразделения воздушной обороны сбили беспилотник "Гермес 900" на районом Марджаюн",- написано в заявлении. Согласно отчету, бойцы сопротивления применили ракету земля - воздух. За последний месяц на счету у ливанского сопротивления два сбитых израильских БЛА "Гермес 900" и четыре "Гермес 450". Израильские беспилотники продолжают практически круглосуточно проводить разведывательные рейды не только на юге и востоке Ливана, но и над Бейрутом, где их слышно в любой части города.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана

"Хезболла" сбила израильский беспилотник "Гермес 900" на юге Ливана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили на юге Ливана беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 900", сообщается в заявлении пресс-службы движения.
«
"Бойцы из подразделения воздушной обороны сбили беспилотник "Гермес 900" на районом Марджаюн",- написано в заявлении.
Согласно отчету, бойцы сопротивления применили ракету земля - воздух.
За последний месяц на счету у ливанского сопротивления два сбитых израильских БЛА "Гермес 900" и четыре "Гермес 450". Израильские беспилотники продолжают практически круглосуточно проводить разведывательные рейды не только на юге и востоке Ливана, но и над Бейрутом, где их слышно в любой части города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреЛиванБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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