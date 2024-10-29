https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980766266.html

"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана

"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана - РИА Новости, 29.10.2024

"Хезболла" сбила израильский беспилотник на юге Ливана

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили на юге Ливана беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 900", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:59

2024-10-29T17:59

2024-10-29T17:59

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили на юге Ливана беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 900", сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы из подразделения воздушной обороны сбили беспилотник "Гермес 900" на районом Марджаюн",- написано в заявлении. Согласно отчету, бойцы сопротивления применили ракету земля - воздух. За последний месяц на счету у ливанского сопротивления два сбитых израильских БЛА "Гермес 900" и четыре "Гермес 450". Израильские беспилотники продолжают практически круглосуточно проводить разведывательные рейды не только на юге и востоке Ливана, но и над Бейрутом, где их слышно в любой части города.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024