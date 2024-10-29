Армия Израиля зафиксировала три беспилотника над своей территорией
Армия Израиля зафиксировала два БПЛА из Ливана и один беспилотник из Йемена
© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски двух БПЛА, выпущенных с территории Ливана, и заявила, что упавший утром на юге страны беспилотник был выпущен из Йемена, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе Верхней Галилеи с 7.50 до 7.51 (с 8.50 до 8.51 по мск – ред.), ВВС Израиля перехватили БПЛА, выпущенный из Ливана по территории Израиля… БПЛА, выпущенный из Ливана по району Западной Галилеи в 7.09 (8.09 по мск – ред.), упал на открытой местности в районе Нагарии", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что после первичного расследования падения БПЛА, который утром во вторник упал на открытой местности в южном израильском городе Ашкелон, было установлено, что этот беспилотник был запущен из Йемена.
Ранее во вторник на юге Израиля в районе города Ашкелон прозвучали сирены воздушной тревоги, ЦАХАЛ зафиксировал проникновение на территорию Израиля БПЛА, который упал на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.