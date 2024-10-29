https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980699779.html

Армия Израиля зафиксировала три беспилотника над своей территорией

Армия Израиля зафиксировала три беспилотника над своей территорией - РИА Новости, 29.10.2024

Армия Израиля зафиксировала три беспилотника над своей территорией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски двух БПЛА, выпущенных с территории Ливана, и заявила, что упавший утром на юге страны беспилотник был... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:26

2024-10-29T10:26

2024-10-29T14:39

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски двух БПЛА, выпущенных с территории Ливана, и заявила, что упавший утром на юге страны беспилотник был выпущен из Йемена, сообщила во вторник пресс-служба армии."После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе Верхней Галилеи с 7.50 до 7.51 (с 8.50 до 8.51 по мск – ред.), ВВС Израиля перехватили БПЛА, выпущенный из Ливана по территории Израиля… БПЛА, выпущенный из Ливана по району Западной Галилеи в 7.09 (8.09 по мск – ред.), упал на открытой местности в районе Нагарии", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что после первичного расследования падения БПЛА, который утром во вторник упал на открытой местности в южном израильском городе Ашкелон, было установлено, что этот беспилотник был запущен из Йемена.Ранее во вторник на юге Израиля в районе города Ашкелон прозвучали сирены воздушной тревоги, ЦАХАЛ зафиксировал проникновение на территорию Израиля БПЛА, который упал на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241029/izrail-1980667609.html

https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, йемен, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024