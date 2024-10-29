https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980698741.html

У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник

У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024

У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:19

2024-10-29T14:19

2024-10-29T14:34

специальная военная операция на украине

россия

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого октября 2024 года около 13.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черное море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, украина, вооруженные силы украины