https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980698741.html
У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник
У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024
У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:19
2024-10-29T14:19
2024-10-29T14:34
специальная военная операция на украине
россия
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого октября 2024 года около 13.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины
У побережья Крыма уничтожили украинский беспилотник
МО: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над акваторией Черного моря у побережья Крыма