https://ria.ru/20241029/bennon-1980754105.html
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы - РИА Новости, 29.10.2024
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы
Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:16
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения за неуважение к конгрессу, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ Федерального бюро тюрем страны. Бэннон начал отбывать 4-месячный срок с 1 июля за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. "Стивен Бэннон, дата освобождения - 29 октября 2024 года", - указано в карточке бывшего заключенного. Указывается, что свой срок соратник Трампа отбывал в исправительном учреждении Дэнбери в штате Коннектикут с низким уровнем безопасности и прилегающим к нему лагерем с минимальным уровнем безопасности. В июле другого бывшего советника Трампа Питера Наварро также выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу. Наварро, занимавший пост советника по вопросам торговли, был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме.
https://ria.ru/20240717/eks-sovetnik-1960374051.html
https://ria.ru/20241008/ssha-1976811434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коннектикут, дональд трамп, стив бэннон
В мире, США, Коннектикут, Дональд Трамп, Стив Бэннон
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы после четырех месяцев заключения
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения за неуважение к конгрессу, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ Федерального бюро тюрем страны.
Бэннон начал отбывать 4-месячный срок с 1 июля за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.
"Стивен Бэннон, дата освобождения - 29 октября 2024 года", - указано в карточке бывшего заключенного.
Указывается, что свой срок соратник Трампа отбывал в исправительном учреждении Дэнбери в штате Коннектикут
с низким уровнем безопасности и прилегающим к нему лагерем с минимальным уровнем безопасности.
В июле другого бывшего советника Трампа Питера Наварро также выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу. Наварро, занимавший пост советника по вопросам торговли, был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме.