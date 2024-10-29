https://ria.ru/20241029/bennon-1980754105.html

Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы

Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы - РИА Новости, 29.10.2024

Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы

Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:16

2024-10-29T17:16

2024-10-29T17:16

в мире

сша

коннектикут

дональд трамп

стив бэннон

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения за неуважение к конгрессу, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ Федерального бюро тюрем страны. Бэннон начал отбывать 4-месячный срок с 1 июля за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. "Стивен Бэннон, дата освобождения - 29 октября 2024 года", - указано в карточке бывшего заключенного. Указывается, что свой срок соратник Трампа отбывал в исправительном учреждении Дэнбери в штате Коннектикут с низким уровнем безопасности и прилегающим к нему лагерем с минимальным уровнем безопасности. В июле другого бывшего советника Трампа Питера Наварро также выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу. Наварро, занимавший пост советника по вопросам торговли, был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме.

https://ria.ru/20240717/eks-sovetnik-1960374051.html

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коннектикут

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, коннектикут, дональд трамп, стив бэннон