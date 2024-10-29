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Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы - РИА Новости, 29.10.2024
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17:16 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bennon-1980754105.html
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы - РИА Новости, 29.10.2024
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы
Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:16
в мире
сша
коннектикут
дональд трамп
стив бэннон
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения за неуважение к конгрессу, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ Федерального бюро тюрем страны. Бэннон начал отбывать 4-месячный срок с 1 июля за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. "Стивен Бэннон, дата освобождения - 29 октября 2024 года", - указано в карточке бывшего заключенного. Указывается, что свой срок соратник Трампа отбывал в исправительном учреждении Дэнбери в штате Коннектикут с низким уровнем безопасности и прилегающим к нему лагерем с минимальным уровнем безопасности. В июле другого бывшего советника Трампа Питера Наварро также выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу. Наварро, занимавший пост советника по вопросам торговли, был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме.
https://ria.ru/20240717/eks-sovetnik-1960374051.html
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в мире, сша, коннектикут, дональд трамп, стив бэннон
В мире, США, Коннектикут, Дональд Трамп, Стив Бэннон
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы

Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы после четырех месяцев заключения

© AP Photo / Andrew HarnikСтивен Бэннон
Стивен Бэннон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Стивен Бэннон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Стив Бэннон освобожден из тюрьмы после почти четырех месяцев заключения за неуважение к конгрессу, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ Федерального бюро тюрем страны.
Бэннон начал отбывать 4-месячный срок с 1 июля за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Экс-советника Трампа выпустили из тюрьмы
17 июля, 23:11
"Стивен Бэннон, дата освобождения - 29 октября 2024 года", - указано в карточке бывшего заключенного.
Указывается, что свой срок соратник Трампа отбывал в исправительном учреждении Дэнбери в штате Коннектикут с низким уровнем безопасности и прилегающим к нему лагерем с минимальным уровнем безопасности.
В июле другого бывшего советника Трампа Питера Наварро также выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу. Наварро, занимавший пост советника по вопросам торговли, был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Глубинное государство: убить Путина и Трампа
8 октября, 08:00
 
В миреСШАКоннектикутДональд ТрампСтив Бэннон
 
 
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