https://ria.ru/20241029/beglov-1980756082.html
Беглов: научное судно "Иван Фролов" станет флагманом полярного флота РФ
Беглов: научное судно "Иван Фролов" станет флагманом полярного флота РФ - РИА Новости, 29.10.2024
Беглов: научное судно "Иван Фролов" станет флагманом полярного флота РФ
Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов", которое заложили на Адмиралтейских верфях, станет флагманом исследовательского полярного флота России, сообщил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:24
2024-10-29T17:24
2024-10-29T17:24
санкт-петербург
александр беглов
дмитрий патрушев
адмиралтейские верфи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971596790_0:20:3025:1722_1920x0_80_0_0_fc58b2b0a92a799d84cba165700d2b97.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов", которое заложили на Адмиралтейских верфях, станет флагманом исследовательского полярного флота России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, закладка научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" состоялась во вторник на Адмиралтейских верфях. "Сегодня мы закладываем крупнейшее исследовательское судно в мире, новый флагман нашего полярного флота. Это большое и знаменательное событие для всех российских ученых-полярников. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что освоение Арктики – неоспоримый приоритет для России. Санкт-Петербург - ключевой центр, где решается эта задача", – сказал на церемонии Беглов. Сообщается, что подъем флага на судне "Иван Фролов" планируется в декабре 2028 года. Предполагается, что через шесть лет оно заменит нынешний флагман "Академик Фёдоров" и будет оставаться в строю не менее 30 лет. По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, после ввода в эксплуатацию судно должно стать флагманом флота Росгидромета. Этот многоцелевой проект обеспечит бесперебойную работу полярных станций Росгидромета - пять круглогодичных и пять полевых баз в Антарктике. "Изучение Арктики и Антарктики является одним из ключевых направлений деятельности Федеральной службы (по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.). Ежегодно уже проводится более 20 экспедиций. Они позволяют отслеживать климатические изменения, собирать данные для развития навигации по Северному морскому пути и уточнения континентального шельфа страны. Появление нового судна "Иван Фролов", безусловно, усилит наши позиции в полярных регионах", - приводятся в сообщении слова Патрушева. По его словам, при строительстве судна применяется комплекс передовых знаний и технологий. Это будет способствовать наращиванию компетенций России в высокотехнологичных направлениях. Также сообщается, что при строительстве научно-экспедиционного судна будут использоваться отечественные технологии и комплектующие, которые уже прошли испытания на атомных ледоколах. В том числе, опыт, полученный при строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", которая была построена на Адмиралтейских верфях в 2022 году. "Россия наращивает научное присутствие в Арктике и Антарктике. Уверен, корабелы Петербурга обеспечат успешное освоение Российского Севера и шестого континента благодаря строительству уникальных судов и внедрению технологий, не имеющих аналогов во всем мире", - отметил Беглов. Губернатор также сообщил, что на петербургских верфях сегодня строится около 60 судов и кораблей. Сотни предприятий и тысячи специалистов Петербурга занимаются вопросами развития арктического региона. Более 40 петербургских научно-образовательных центров готовят специалистов для работы в Арктической зоне. Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" позволит проводить исследования по программам любой сложности и разными научными командами. Одновременно на борту смогут выполняться работы по десяткам проектов - от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса. На судне длиной 165 метров смогут разместиться до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и вертолетная площадка. Оно сможет высаживать экспедицию на лед или необорудованный берег с обоих бортов, а также выполнять погрузку и разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 тонн на расстояние более 25 метров от борта.
https://ria.ru/20241029/peterburg-1980646011.html
https://realty.ria.ru/20241014/beglov-1978014644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, дмитрий патрушев, адмиралтейские верфи
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Дмитрий Патрушев, Адмиралтейские верфи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов", которое заложили на Адмиралтейских верфях, станет флагманом исследовательского полярного флота России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, закладка научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" состоялась во вторник на Адмиралтейских верфях.
"Сегодня мы закладываем крупнейшее исследовательское судно в мире, новый флагман нашего полярного флота. Это большое и знаменательное событие для всех российских ученых-полярников. Президент России Владимир Путин
подчеркнул, что освоение Арктики
– неоспоримый приоритет для России. Санкт-Петербург - ключевой центр, где решается эта задача", – сказал на церемонии Беглов.
Сообщается, что подъем флага на судне "Иван Фролов" планируется в декабре 2028 года. Предполагается, что через шесть лет оно заменит нынешний флагман "Академик Фёдоров" и будет оставаться в строю не менее 30 лет.
По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева
, после ввода в эксплуатацию судно должно стать флагманом флота Росгидромета. Этот многоцелевой проект обеспечит бесперебойную работу полярных станций Росгидромета - пять круглогодичных и пять полевых баз в Антарктике.
"Изучение Арктики и Антарктики является одним из ключевых направлений деятельности Федеральной службы (по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.). Ежегодно уже проводится более 20 экспедиций. Они позволяют отслеживать климатические изменения, собирать данные для развития навигации по Северному морскому пути и уточнения континентального шельфа страны. Появление нового судна "Иван Фролов", безусловно, усилит наши позиции в полярных регионах", - приводятся в сообщении слова Патрушева.
По его словам, при строительстве судна применяется комплекс передовых знаний и технологий. Это будет способствовать наращиванию компетенций России в высокотехнологичных направлениях.
Также сообщается, что при строительстве научно-экспедиционного судна будут использоваться отечественные технологии и комплектующие, которые уже прошли испытания на атомных ледоколах. В том числе, опыт, полученный при строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", которая была построена на Адмиралтейских верфях в 2022 году.
"Россия наращивает научное присутствие в Арктике и Антарктике. Уверен, корабелы Петербурга обеспечат успешное освоение Российского Севера и шестого континента благодаря строительству уникальных судов и внедрению технологий, не имеющих аналогов во всем мире", - отметил Беглов.
Губернатор также сообщил, что на петербургских верфях сегодня строится около 60 судов и кораблей. Сотни предприятий и тысячи специалистов Петербурга занимаются вопросами развития арктического региона. Более 40 петербургских научно-образовательных центров готовят специалистов для работы в Арктической зоне.
Научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" позволит проводить исследования по программам любой сложности и разными научными командами. Одновременно на борту смогут выполняться работы по десяткам проектов - от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса. На судне длиной 165 метров смогут разместиться до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и вертолетная площадка. Оно сможет высаживать экспедицию на лед или необорудованный берег с обоих бортов, а также выполнять погрузку и разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 тонн на расстояние более 25 метров от борта.