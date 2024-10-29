https://ria.ru/20241029/bastrykin-1980641282.html
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника - РИА Новости, 29.10.2024
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника
Следователи проведут проверку информации об угрозах членам семьи народного артиста России Ильи Резника, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:27
2024-10-29T10:27
2024-10-29T14:25
происшествия
россия
илья резник
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следователи проведут проверку информации об угрозах членам семьи народного артиста России Ильи Резника, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председатель СК России поручил провести проверку по факту угроз", — говорится в сообщении. Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения СМИ о том, что внук Ильи Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны группы студентов вуза, где он учится. Также, по словам отца молодого человека, семье стали угрожать после того, как сын ответил обидчикам, отмечается в публикации.Ведомство уточнило, что Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК России Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и представить доклад.
https://ria.ru/20240720/natsionalist-1960944139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, илья резник, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Илья Резник, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника
СК проведет проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Следователи проведут проверку информации об угрозах членам семьи народного артиста России Ильи Резника, сообщается в Telegram-канале
СК России.
"Председатель СК России поручил провести проверку по факту угроз", — говорится в сообщении.
Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения СМИ о том, что внук Ильи Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны группы студентов вуза, где он учится. Также, по словам отца молодого человека, семье стали угрожать после того, как сын ответил обидчикам, отмечается в публикации.
Ведомство уточнило, что Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК России Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и представить доклад.