https://ria.ru/20241029/bastrykin-1980641282.html

Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника

Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника - РИА Новости, 29.10.2024

Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи Ильи Резника

Следователи проведут проверку информации об угрозах членам семьи народного артиста России Ильи Резника, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:27

2024-10-29T10:27

2024-10-29T14:25

происшествия

россия

илья резник

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604157046_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_26664e1cbd2d3df552c45350a0febdcb.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следователи проведут проверку информации об угрозах членам семьи народного артиста России Ильи Резника, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председатель СК России поручил провести проверку по факту угроз", — говорится в сообщении. Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения СМИ о том, что внук Ильи Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны группы студентов вуза, где он учится. Также, по словам отца молодого человека, семье стали угрожать после того, как сын ответил обидчикам, отмечается в публикации.Ведомство уточнило, что Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК России Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и представить доклад.

https://ria.ru/20240720/natsionalist-1960944139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, илья резник, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)