https://ria.ru/20241029/bashmet-1980696868.html
Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников
Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников - РИА Новости, 29.10.2024
Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников
Тверской суд Москвы выписал из квартиры шесть бывших собственников, за которых дирижер Юрий Башмет 16 лет после покупки квартиры оплачивал коммунальные платежи, РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:11
2024-10-29T14:11
2024-10-29T14:11
юрий башмет
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931222464_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_11001e4de73daad92f9dfacc866ea711.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы выписал из квартиры шесть бывших собственников, за которых дирижер Юрий Башмет 16 лет после покупки квартиры оплачивал коммунальные платежи, передает корреспондент РИА Новости. "Удовлетворить исковые требования", - огласила решение судья Мария Москаленко. Как выяснилось в ходе заседания, в 2008 году Башмет купил квартиру, по условиям договора квартира продавалась свободной от других лиц, однако несмотря на вышеизложенное в квартире был зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Все эти годы Башмет самостоятельно оплачивал коммунальные платежи за себя и бывших жильцов, так как они начислялись по количеству собственников.
https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931222464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb1b7c395abf2120e6814dc75fe91ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий башмет, происшествия, москва
Юрий Башмет, Происшествия, Москва
Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников
Из квартиры дирижера Башмета выписали бывших собственников, за которых он платил