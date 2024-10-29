https://ria.ru/20241029/bashmet-1980696868.html

Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников

Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников - РИА Новости, 29.10.2024

Суд выписал из квартиры дирижера Башмета бывших собственников

Тверской суд Москвы выписал из квартиры шесть бывших собственников, за которых дирижер Юрий Башмет 16 лет после покупки квартиры оплачивал коммунальные платежи, РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:11

2024-10-29T14:11

2024-10-29T14:11

юрий башмет

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы выписал из квартиры шесть бывших собственников, за которых дирижер Юрий Башмет 16 лет после покупки квартиры оплачивал коммунальные платежи, передает корреспондент РИА Новости. "Удовлетворить исковые требования", - огласила решение судья Мария Москаленко. Как выяснилось в ходе заседания, в 2008 году Башмет купил квартиру, по условиям договора квартира продавалась свободной от других лиц, однако несмотря на вышеизложенное в квартире был зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Все эти годы Башмет самостоятельно оплачивал коммунальные платежи за себя и бывших жильцов, так как они начислялись по количеству собственников.

https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий башмет, происшествия, москва