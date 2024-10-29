https://ria.ru/20241029/barbin-1980507526.html

Владимир Барбин: Дания игнорирует риск прямого конфликта Россия-НАТО

Владимир Барбин: Дания игнорирует риск прямого конфликта Россия-НАТО - РИА Новости, 29.10.2024

Владимир Барбин: Дания игнорирует риск прямого конфликта Россия-НАТО

Диалог с властями Дании, ставшей четвертым крупнейшим донором киевского режима, невозможен, страна не прислушивается к предупреждениям Москвы о росте риска... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:00

2024-10-29T12:00

2024-10-29T12:00

интервью

россия

дания

владимир барбин

нато

евросоюз

оон

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c621cbfd14b927d813173865f94258ad.jpg

Диалог с властями Дании, ставшей четвертым крупнейшим донором киевского режима, невозможен, страна не прислушивается к предупреждениям Москвы о росте риска прямого конфликта НАТО и РФ и продолжает снабжать Киев оружием ценой собственных военных арсеналов. О том, на что еще идет Копенгаген, не желая урегулировать конфликт на Украине, как участилась активность НАТО на территории королевства, и как сейчас выглядят двусторонние отношения между нашими странами, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.– Дания стала одной из первых стран, поставивших Киеву истребители F-16 и разрешивших использовать их для ударов по территории России. При этом Копенгаген планирует поставить еще больше самолетов Украине. Как Россия оценивает подобные действия датских властей? Удается ли довести до них нашу позицию? Прислушиваются ли они к этому?– Это осознанная политика Дании, делающей ставку на нанесение нам военного и стратегического поражения. В политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине заинтересованности у Копенгагена нет. Глава датского правительства открыто призывает США и страны НАТО к полной отмене "красных линий" и запретов на использование Украиной западных вооружений для ударов по России.С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет.– Какую еще военную помощь Датское королевство оказывает Украине? Есть ли понимание, какая сумма уже затрачена на вооружения, и о каких видах вооружений идет речь? Насколько это посильно для экономики этой страны?– Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов. Дания – на четвертом месте среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия. Дания участвует в большинстве программ и коалиций стран НАТО по оказанию военной помощи Украине, осуществляет подготовку украинских военнослужащих, в том числе обучение летного и технического состава на истребителе F-16, наладила тесное взаимодействие с Украиной в производстве БПЛА. Помимо истребителей F-16 Украине были также переданы противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, артиллерийские системы. К настоящему времени датские военные арсеналы опустошены. Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Украине.С этого года Дания начала размещать заказы на производство вооружений непосредственно на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Предпринимает усилия по масштабированию этой практики. В сентябре заключила с Украиной соглашение о намерениях по закупкам вооружений с украинских оборонных предприятий на сумму около 630 миллионов долларов, в том числе за счет украденных 435 миллионов долларов США из "замороженных" российских активов в ЕС.Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок.– Продолжается ли вербовка датских наемников посольством Украины? Противоречит ли это датским законам, и препятствуют ли датские власти этой деятельности? Известно ли число датских наемников на Украине?– Обращения в МИД Дании о нарушении украинским посольством положений Венской конвенции о дипломатических сношениях были оставлены без ответа. Со своей стороны, неоднократно делали публичные предупреждения о неизбежной ответственности за участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины и призывали датчан воздержаться от этого самоубийственного шага. Однако вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству. Документально зафиксировано участие в них более двух десятков датских наемников. Многие уже убиты. Против других Следственным комитетом Российской Федерации вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых.– Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начались 14 октября, проходят, в том числе, в воздушном пространстве Дании. Насколько активна роль королевства в ядерных учениях альянса, учитывая, что страна является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия? Участилась ли в целом активность НАТО на территории королевства за последнее время?– Министерство обороны Дании на вопросы датских СМИ о роли и формате участия королевства в учениях НАТО Steadfast Noon ответа не дает. Соблюдение Данией добровольно взятых обязательств по недопущению ядерного оружия на свою территорию становится все более затруднительным. Дания не в состоянии обеспечить контроль за выполнением союзниками по НАТО требования о запрете ядерного оружия в мирное время на датской территории.В территориальные воды Дании в районе Фарерских островов регулярно заходят атомные подводные лодки ВМС США. В датском воздушном пространстве неоднократно находились стратегические бомбардировщики ВВС США. Многократно увеличится риск завоза в Данию американского ядерного оружия после ратификации соглашения между Данией и США о сотрудничестве в сфере обороны, которое было подписано в декабре 2023 года.Заметно возросла интенсивность совместных со странами НАТО военных учений в Дании. Активно осваивают датскую территорию вооруженные силы США. Отрабатывается переброска через датские порты войск из США в Европу. В этих целях осуществляется модернизация соответствующей портовой и другой транспортной инфраструктуры Дании.– Более 20 датских компаний ранее получили от правительства Дании разрешение не соблюдать ряд запретов из 14-го пакета антироссийских ЕС. Что это за компании? Насколько российская сторона заинтересована в том, чтобы продолжать сотрудничество с ними?– Большинство из них работают в сферах фармацевтики, производства медицинских изделий и оборудования. Продолжают свою деятельность на российском рынке компании агропромышленного и потребительского секторов, а также строительной отрасли. Их продукция весьма востребована. Многие датские компании дорожат российским рынком и намерены продолжать свою деятельность в нашей стране несмотря на оказываемое на них в Дании беспрецедентное давление.– Как антироссийские санкции сказываются на состоянии датской экономики? Видны ли какие-либо последствия на сегодняшний день?– Россия не была ведущим внешнеторговым партнером Дании. Объем взаимной торговли составлял в 2021 году около 1,5% от общего объема датской внешней торговли. Последствия от введенных ЕС санкций против нашей страны имеют ограниченное влияние на датскую экономику.– Насколько упал товарооборот между Россией и Данией за последний год? Есть ли у вас данные? В каких сферах прежде всего?– По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза до 300 миллионов долларов, а датский импорт – в 5,2 раза до 400 миллионов долларов. Полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года.– Планируется ли продление двустороннего договора о рыболовстве между Фарерскими островами и Российской Федерацией на 2025 год? В прошлом году посольство отмечало, что фарерской стороной взят курс на дискриминацию российских рыболовецких предприятий. Какова ситуация сейчас?– Свертывание по инициативе фарерской стороны масштабов сотрудничества с Россией в сфере рыболовства болезненно отразилось на состоянии экономики этой датской автономии. Тем не менее на Фарерских островах нет единодушия по вопросу о продлении соглашения с нашей страной.Что касается нашего подхода, то продление соглашения возможно только на выгодных для нас условиях. На ущемление интересов наших рыболовецких предприятий российская сторона не согласится.– Возможно ли, на ваш взгляд, возобновление расследования по "Северным потокам" датской стороной после того, как в немецком расследовании появилась версия об украинском следе в подрыве газопроводов?– Это противоречило бы логике поведения датской стороны. Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН, утаивала факт присутствия американских военных кораблей в районе взрывов накануне совершения этого террористического нападения на газопроводы. У Копенгагена нет заинтересованности в установлении истины. Датские власти, очевидно, опасаются, что в ходе расследования могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму.– В июне гражданка России была задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой России. Датские СМИ утверждали, что россиянка в течение нескольких лет якобы получала деньги от российского государственного фонда. Какова сейчас судьба нашей соотечественницы?– Наша соотечественница находится на свободе. Однако полицейское расследование продолжается. Никаких доказательств ее противоправной деятельности не предъявлено. Это не что иное как демонстративная акция по запугиванию наших соотечественников, продолжающих поддерживать связь с Родиной.– Около 10 граждан Дании подали заявление на получение временного вида на жительство в России после вступления в силу указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Не изменилась ли эта цифра? Что за люди обратились с такими заявлениями? Когда планируется ответ?– Люди самые разные. Среди них и одиночные молодые специалисты, и семьи с детьми, и возрастные пары. Это подданные не только Дании, но и Швеции, а также граждане других стран. Их объединяет как усталость от назойливого навязывания "единственно верных западных либеральных ценностей", так и солидарность с российскими духовно-нравственными ориентирами. Им даны разъяснения по условиям получения визы для въезда в Российскую Федерацию. Ждем от них документов на получение визы.– Как строится взаимодействие с датскими властями в условиях отсутствия двусторонних отношений между нашими странами?– В условиях, когда Дания поставляет Украине вооружения для войны с Россией, а глава датского правительства публично называет нашу страну врагом, конструктивный и содержательный диалог с датскими властями невозможен. Контакты ограничены практическими вопросами обеспечения деятельности посольства и безопасности его сотрудников.– В 2022 году Дания выслала 15 российских дипломатов. Скажите, пожалуйста, как сейчас строится работа дипмиссии? Не препятствует ли официальный Копенгаген приезду новых сотрудников?– В сентябре 2023 года датские власти организовали еще одну массовую высылку сотрудников российской дипмиссии и установили ограничения на их численность. Недавно возобновлена ротация сотрудников посольства. Однако этот процесс идет непросто. Сегодня безусловным приоритетом в работе посольства является предоставление консульских услуг, но прежде всего – отстаивание прав и интересов наших соотечественников в Дании.– Прослеживается ли нагнетание антироссийских настроений в датской прессе? Как бы вы оценили уровень русофобии в Дании?– Настрой местных СМИ по отношению к нашей стране враждебный. Инакомыслие по этому вопросу жестко пресекается. Несогласные с нынешним русофобским курсом Дании и осмелившиеся публично заявить об этом безжалостно выдавливаются из политики, образования и журналистики. Антироссийские установки неустанно и методично "вдалбливаются" в общественное сознание. Но даже в этих условиях посольство получает письма от датчан с выражением симпатии к нашей стране и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией.

https://ria.ru/20240831/vsu-1969710578.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977633573.html

https://ria.ru/20241018/nato-1978724825.html

https://ria.ru/20241019/zaharova-1978872519.html

https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971615067.html

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, дания, владимир барбин, нато, евросоюз, оон, северный поток