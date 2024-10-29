https://ria.ru/20241029/bar-1980806147.html
В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя
В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя
Девушка, госпитализированная после 20 стопок крепкого алкоголя в баре "Руки вверх", идет на поправку, сообщил РИА Новости лидер группы "Руки вверх" Сергей... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:08
2024-10-29T23:08
2024-10-29T23:08
сергей жуков
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/20/1483402063_0:248:4751:2920_1920x0_80_0_0_6cffaf5df1eca7eba90b05e9d70fd8c4.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Девушка, госпитализированная после 20 стопок крепкого алкоголя в баре "Руки вверх", идет на поправку, сообщил РИА Новости лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков, отметив, что после инцидента во всех барах бренда ввели ограничение на продажу крепкого алкоголя в одни руки. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в баре "Руки вверх" 24-летняя девушка впала в кому после выпитых подряд 20 стопок крепкого алкоголя. "Девушка идёт на поправку", - сказал Жуков, уточнив, что она находится в общей палате и серьёзной угрозы её здоровью уже нет. По словам Жукова, девушка заказала такое количество алкоголя, с которым не справился её организм. "Бармен переживает, что не остановил её, хотя она сама настаивала именно на этом заказе", - добавил он. Лидер группы также отметил, что с сегодняшнего дня во всех барах "Руки вверх" вводится ограничение на количество крепкого алкоголя, которое можно отпустить одному гостю за стойкой, "чтобы подобное не повторилось". "Мы хотим, чтобы в наши бары приходили отдыхать, петь и веселиться, а не экспериментировать с количеством стопок, которые можно выпить за раз", - отметил артист.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
https://ria.ru/20241029/kreml-1980761423.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/20/1483402063_264:0:4487:3167_1920x0_80_0_0_24d0bcebdd1dfd25f21bf58a9081d14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жуков, россия, происшествия
Сергей Жуков, Россия, Происшествия
В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя
В баре "Руки вверх" рассказали о состоянии девушки, попавшей в кому после ЧП
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Девушка, госпитализированная после 20 стопок крепкого алкоголя в баре "Руки вверх", идет на поправку, сообщил РИА Новости лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков, отметив, что после инцидента во всех барах бренда ввели ограничение на продажу крепкого алкоголя в одни руки.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в баре "Руки вверх" 24-летняя девушка впала в кому после выпитых подряд 20 стопок крепкого алкоголя.
"Девушка идёт на поправку", - сказал Жуков, уточнив, что она находится в общей палате и серьёзной угрозы её здоровью уже нет.
По словам Жукова, девушка заказала такое количество алкоголя, с которым не справился её организм.
"Бармен переживает, что не остановил её, хотя она сама настаивала именно на этом заказе", - добавил он.
Лидер группы также отметил, что с сегодняшнего дня во всех барах "Руки вверх" вводится ограничение на количество крепкого алкоголя, которое можно отпустить одному гостю за стойкой, "чтобы подобное не повторилось".
"Мы хотим, чтобы в наши бары приходили отдыхать, петь и веселиться, а не экспериментировать с количеством стопок, которые можно выпить за раз", - отметил артист.