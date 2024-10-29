https://ria.ru/20241029/bar-1980806147.html

В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя

В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024

В баре "Руки вверх" после ЧП ввели ограничение на продажу алкоголя

Девушка, госпитализированная после 20 стопок крепкого алкоголя в баре "Руки вверх", идет на поправку, сообщил РИА Новости лидер группы "Руки вверх" Сергей... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:08

2024-10-29T23:08

2024-10-29T23:08

сергей жуков

россия

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Девушка, госпитализированная после 20 стопок крепкого алкоголя в баре "Руки вверх", идет на поправку, сообщил РИА Новости лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков, отметив, что после инцидента во всех барах бренда ввели ограничение на продажу крепкого алкоголя в одни руки. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в баре "Руки вверх" 24-летняя девушка впала в кому после выпитых подряд 20 стопок крепкого алкоголя. "Девушка идёт на поправку", - сказал Жуков, уточнив, что она находится в общей палате и серьёзной угрозы её здоровью уже нет. По словам Жукова, девушка заказала такое количество алкоголя, с которым не справился её организм. "Бармен переживает, что не остановил её, хотя она сама настаивала именно на этом заказе", - добавил он. Лидер группы также отметил, что с сегодняшнего дня во всех барах "Руки вверх" вводится ограничение на количество крепкого алкоголя, которое можно отпустить одному гостю за стойкой, "чтобы подобное не повторилось". "Мы хотим, чтобы в наши бары приходили отдыхать, петь и веселиться, а не экспериментировать с количеством стопок, которые можно выпить за раз", - отметил артист.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

https://ria.ru/20241029/kreml-1980761423.html

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сергей жуков, россия, происшествия