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Глава БАПОР осудил решение израильского кнессета о запрете работы агентства - РИА Новости, 29.10.2024
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01:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bapor-1980609211.html
Глава БАПОР осудил решение израильского кнессета о запрете работы агентства
Глава БАПОР осудил решение израильского кнессета о запрете работы агентства - РИА Новости, 29.10.2024
Глава БАПОР осудил решение израильского кнессета о запрете работы агентства
Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента о... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:13
2024-10-29T01:13
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента о запрете деятельности БАПОР в стране "коллективным наказанием", заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к "еще большему утяжелению страданий палестинцев". Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что израильский кнессет (парламент) одобрил два законопроекта, направленные на запрет деятельности БАПОР на территории Израиля. Как отметило издание, законопроекты были приняты 92 голосами против 10. В Израиле неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. "Голосование израильского парламента (кнессета) этим вечером, направленное против БАПОР, ... создает опасный прецедент. Оно противоречит Уставу ООН и нарушает обязательства Государства Израиль по международному праву... Эти законопроекты только усугубят страдания палестинцев, особенно в Газе, где люди уже более года переживают настоящий ад. Они лишат образования более 650 тысяч девочек и мальчиков, поставят под угрозу целое поколение детей. Эти законопроекты... - не что иное, как коллективное наказание", - говорится в сообщении на странице Лаззарини в соцсети X. Как подчеркнул глава агентства, решение кнессета - это еще один шаг в рамках "продолжающейся кампании по дискредитации БАПОР". Ранее ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html
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Израиль, Канада, ООН, БАПОР, ХАМАС, Австралия, В мире
Глава БАПОР осудил решение израильского кнессета о запрете работы агентства

Глава БАПОР Лаззарини осудил решение Израиля о запрете работы агентства в стране

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента о запрете деятельности БАПОР в стране "коллективным наказанием", заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к "еще большему утяжелению страданий палестинцев".
Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что израильский кнессет (парламент) одобрил два законопроекта, направленные на запрет деятельности БАПОР на территории Израиля. Как отметило издание, законопроекты были приняты 92 голосами против 10. В Израиле неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС.
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"Голосование израильского парламента (кнессета) этим вечером, направленное против БАПОР, ... создает опасный прецедент. Оно противоречит Уставу ООН и нарушает обязательства Государства Израиль по международному праву... Эти законопроекты только усугубят страдания палестинцев, особенно в Газе, где люди уже более года переживают настоящий ад. Они лишат образования более 650 тысяч девочек и мальчиков, поставят под угрозу целое поколение детей. Эти законопроекты... - не что иное, как коллективное наказание", - говорится в сообщении на странице Лаззарини в соцсети X.
Как подчеркнул глава агентства, решение кнессета - это еще один шаг в рамках "продолжающейся кампании по дискредитации БАПОР".
Ранее ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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