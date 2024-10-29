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Банки в России начали повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 29.10.2024
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00:37 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/banki-1980607250.html
Банки в России начали повышать ставки по вкладам
Банки в России начали повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 29.10.2024
Банки в России начали повышать ставки по вкладам
Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, сообщили в кредитных организациях. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T00:37
2024-10-29T00:37
экономика
ипотека
россия
абсолют банк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, сообщили в кредитных организациях.Банк "Дом.РФ" с понедельника поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1 процента годовых. До 21,6 процента годовых поднял ставки по срочным вкладам и ПСБ."Абсолют банк" со вторник также повысил ставки по популярным вкладам до 22 процентов при размещении средств на полгода.Ранее в понедельник ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам до 22 процентов годовых.
https://ria.ru/20240912/banki-1972192831.html
https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html
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экономика, ипотека, россия, абсолют банк, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф"
Экономика, Ипотека, Россия, Абсолют Банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), "Дом.РФ"
Банки в России начали повышать ставки по вкладам

Банки в России начали повышать проценты по вкладам после роста ключевой ставки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, сообщили в кредитных организациях.
Банк "Дом.РФ" с понедельника поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1 процента годовых. До 21,6 процента годовых поднял ставки по срочным вкладам и ПСБ.
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
12 сентября, 00:21
"Абсолют банк" со вторник также повысил ставки по популярным вкладам до 22 процентов при размещении средств на полгода.
Ранее в понедельник ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам до 22 процентов годовых.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ
13 сентября, 19:23
 
ЭкономикаИпотекаРоссияАбсолют БанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)"Дом.РФ"
 
 
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