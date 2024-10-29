https://ria.ru/20241029/banki-1980607250.html

Банки в России начали повышать ставки по вкладам

Банки в России начали повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 29.10.2024

Банки в России начали повышать ставки по вкладам

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, сообщили в кредитных организациях. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:37

2024-10-29T00:37

2024-10-29T00:37

экономика

ипотека

россия

абсолют банк

центральный банк рф (цб рф)

"дом.рф"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, сообщили в кредитных организациях.Банк "Дом.РФ" с понедельника поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1 процента годовых. До 21,6 процента годовых поднял ставки по срочным вкладам и ПСБ."Абсолют банк" со вторник также повысил ставки по популярным вкладам до 22 процентов при размещении средств на полгода.Ранее в понедельник ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам до 22 процентов годовых.

https://ria.ru/20240912/banki-1972192831.html

https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ипотека, россия, абсолют банк, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф"