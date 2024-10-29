https://ria.ru/20241029/bajden-1980802921.html

Байдена встревожили события в Грузии

Байдена встревожили события в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

Байдена встревожили события в Грузии

Президент США Джо Байден заявил, что "встревожен" событиями в Грузии, а парламентские выборы якобы сопровождались "запугиванием и принуждением избирателей". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:31

2024-10-29T22:31

2024-10-29T22:31

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "встревожен" событиями в Грузии, а парламентские выборы якобы сопровождались "запугиванием и принуждением избирателей". "Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Как говорится в заявлении, президента США тревожит принятие в Грузии закона об иностранном влиянии, как утверждается, "копирующего российские законы". Согласно утверждениям Байдена, состоявшиеся парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались "многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом, запугиванием и принуждением избирателей". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды* , и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html

грузия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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