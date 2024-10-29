Байдена встревожили события в Грузии
Президент США Байден заявил, что глубоко встревожен событиями в Грузии
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "встревожен" событиями в Грузии, а парламентские выборы якобы сопровождались "запугиванием и принуждением избирателей".
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"Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
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Как говорится в заявлении, президента США тревожит принятие в Грузии закона об иностранном влиянии, как утверждается, "копирующего российские законы".
Согласно утверждениям Байдена, состоявшиеся парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались "многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом, запугиванием и принуждением избирателей".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды* , и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
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