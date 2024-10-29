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Байдена встревожили события в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
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22:31 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bajden-1980802921.html
Байдена встревожили события в Грузии
Байдена встревожили события в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
Байдена встревожили события в Грузии
Президент США Джо Байден заявил, что "встревожен" событиями в Грузии, а парламентские выборы якобы сопровождались "запугиванием и принуждением избирателей". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:31
2024-10-29T22:31
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "встревожен" событиями в Грузии, а парламентские выборы якобы сопровождались "запугиванием и принуждением избирателей". "Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Как говорится в заявлении, президента США тревожит принятие в Грузии закона об иностранном влиянии, как утверждается, "копирующего российские законы". Согласно утверждениям Байдена, состоявшиеся парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались "многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом, запугиванием и принуждением избирателей". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды* , и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html
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в мире, грузия, россия, сша, джо байден, саломе зурабишвили, дмитрий песков, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, США, Джо Байден, Саломе Зурабишвили, Дмитрий Песков, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Байдена встревожили события в Грузии

Президент США Байден заявил, что глубоко встревожен событиями в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "встревожен" событиями в Грузии, а парламентские выборы якобы сопровождались "запугиванием и принуждением избирателей".
«
"Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии
28 октября, 22:17
Как говорится в заявлении, президента США тревожит принятие в Грузии закона об иностранном влиянии, как утверждается, "копирующего российские законы".
Согласно утверждениям Байдена, состоявшиеся парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались "многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом, запугиванием и принуждением избирателей".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды* , и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии
28 октября, 13:46
 
В миреГрузияРоссияСШАДжо БайденСаломе ЗурабишвилиДмитрий ПесковЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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