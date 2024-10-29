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В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину - РИА Новости, 29.10.2024
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14:34 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/avtobus-1980702394.html
В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину
В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину - РИА Новости, 29.10.2024
В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину
Жителя города Свободного, стрелявшего в автобус и ранившего пассажирку, заключили под стражу, он обвиняется в хулиганстве, сообщила прокуратура Амурской... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:34
2024-10-29T14:34
происшествия
свободный
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Жителя города Свободного, стрелявшего в автобус и ранившего пассажирку, заключили под стражу, он обвиняется в хулиганстве, сообщила прокуратура Амурской области. "Сегодня Свободненская городская прокуратура поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании 42-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 26 октября в районе улицы Октябрьская города Свободный обвиняемый выстрелил в маршрутный автобус, в результате чего ранена несовершеннолетняя пассажирка 2008 года рождения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры, отметили в ведомстве.
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происшествия, свободный, амурская область, россия
Происшествия, Свободный, Амурская область, Россия
В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину

В Приамурье задержали мужчину, стрелявшего в автобус и ранившего пассажирку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Жителя города Свободного, стрелявшего в автобус и ранившего пассажирку, заключили под стражу, он обвиняется в хулиганстве, сообщила прокуратура Амурской области.
"Сегодня Свободненская городская прокуратура поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании 42-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 26 октября в районе улицы Октябрьская города Свободный обвиняемый выстрелил в маршрутный автобус, в результате чего ранена несовершеннолетняя пассажирка 2008 года рождения.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияСвободныйАмурская областьРоссия
 
 
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