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В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину

В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину - РИА Новости, 29.10.2024

В Приамурье арестовали стрелявшего в автобус мужчину

Жителя города Свободного, стрелявшего в автобус и ранившего пассажирку, заключили под стражу, он обвиняется в хулиганстве, сообщила прокуратура Амурской... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:34

2024-10-29T14:34

2024-10-29T14:34

происшествия

свободный

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Жителя города Свободного, стрелявшего в автобус и ранившего пассажирку, заключили под стражу, он обвиняется в хулиганстве, сообщила прокуратура Амурской области. "Сегодня Свободненская городская прокуратура поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании 42-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 26 октября в районе улицы Октябрьская города Свободный обвиняемый выстрелил в маршрутный автобус, в результате чего ранена несовершеннолетняя пассажирка 2008 года рождения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241025/korkino-1980012632.html

свободный

амурская область

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происшествия, свободный, амурская область, россия