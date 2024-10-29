https://ria.ru/20241029/avstrija-1980773631.html

В Австрии призвали расследовать атаку на миротворцев ООН в Ливане

В Австрии призвали расследовать атаку на миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 29.10.2024

В Австрии призвали расследовать атаку на миротворцев ООН в Ливане

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер призвала немедленно расследовать атаку на миротворцев ООН на юге Ливана, в результате которой во вторник были ранены... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:27

2024-10-29T18:27

2024-10-29T18:27

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ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер призвала немедленно расследовать атаку на миротворцев ООН на юге Ливана, в результате которой во вторник были ранены восемь австрийских военнослужащих. Ранее пресс-секретарь вооруженных сил Австрии Михаэль Бауэр сообщил, что восемь военнослужащих Австрии во Временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ) - члены ремонтного взвода - были ранены во вторник на Юге Ливана из-за попадания ракеты в лагерь населённого пункта Накура. Никто из них не получил серьёзных ранений. "Мы самым решительным образом осуждаем это нападение и призываем к его немедленному расследованию. Все стороны призваны немедленно обеспечить безопасность всех миротворцев. Нельзя и невозможно мириться с тем, что солдаты миротворческой миссии ООН в голубых касках намеренно или ненамеренно подвергаются опасности. Я желаю раненым товарищам скорейшего выздоровления", - заявила Таннер. Ее слова приводятся в релизе минобороны республики. Временные силы ООН в Ливане на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/oon-1978125809.html

https://ria.ru/20241014/evrosoyuz-1977869524.html

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в мире, австрия, ливан, израиль, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал)