Австралийский колумнист назвал саммит БРИКС более важным, чем G7 и G20
Pearls Irritations: саммит БРИКС стал более важным мероприятием, чем G7 и G20
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обозреватель независимого австралийского журнала Pearls & Irritations Джерри Грей охарактеризовал саммит БРИКС как более важное в глобальном масштабе мероприятие, чем G7 и G20, следует из опубликованной во вторник статьи на сайте издания.
"(Западные - ред.) СМИ утверждают, что более 20 стран приняли участие в саммите БРИКС в Казани, но не упоминают, что на самом деле на мероприятии присутствовали 36 государств и более 20 из них прислали своих лидеров. Это делает БРИКС впервые в истории более важным в глобальном масштабе, чем G7 и G20", - написал Грей.
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По его словам, раньше БРИКС представляло собой "определенную группу стран с развивающимися экономикам, но все изменилось, и Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира, <…> и теперь опережает несколько европейских экономик, включая тех, которые ввели санкции против нее".
"БРИКС - это не антизападная или антидолларовая организация, не попытка насолить США, <…> это соблюдение устава ООН и устранение барьеров на пути к глобальному благосостоянию. По какой-то причине западные СМИ считают, что это не очень хорошая идея, но более половины населения мира, похоже, думают иначе", - отметил Грэй.
По его словам, у западных журналистов наблюдается "поразительное отсутствие честности", и несмотря на их заявления о том, что "Китай изолирован, и Индия не хочет с ним разговаривать, а у России нет друзей, все совсем наоборот".
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В Казанском саммите БРИКС приняли участие представители 36 стран и шести международных организации, включая ООН и его генерального секретаря Антониу Гуттереша. Саммит стал итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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