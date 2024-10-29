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В Госдуме предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты
В Госдуме предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты - РИА Новости, 29.10.2024
В Госдуме предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:16
2024-10-29T02:16
2024-10-29T02:16
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты. "Правительство России, Федеральная антимонопольная служба должны поддержать народную инициативу фиксированных цен на авиабилеты. Цены на билеты не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам. Чем ближе к рейсу – тем с каждым днем стоит дороже, это неправильно", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что если авиакомпании готовы предоставлять услугу людям, то они должны изначально обозначать цену. "От повышения цен чаще всего страдают простые люди, которые летят срочно на похороны, на лечение и прочее. Цена на авиабилеты не должна быть плавающей. Авиакомпании до сих пор занимаются ценовыми спекуляциями. Это должно быть запрещено законом", - отметил Хамзаев.
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султан хамзаев, госдума рф
Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты.
«
"Правительство России, Федеральная антимонопольная служба должны поддержать народную инициативу фиксированных цен на авиабилеты. Цены на билеты не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам. Чем ближе к рейсу – тем с каждым днем стоит дороже, это неправильно", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что если авиакомпании готовы предоставлять услугу людям, то они должны изначально обозначать цену.
"От повышения цен чаще всего страдают простые люди, которые летят срочно на похороны, на лечение и прочее. Цена на авиабилеты не должна быть плавающей. Авиакомпании до сих пор занимаются ценовыми спекуляциями. Это должно быть запрещено законом", - отметил Хамзаев.