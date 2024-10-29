https://ria.ru/20241029/argentina-1980706456.html

В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

В Аргентине обрушился десятиэтажный отель - РИА Новости, 29.10.2024

В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

Десятиэтажное здание, в котором располагался отель, рухнуло в столичной провинции Аргентины Буэнос-Айрес, на месте ведутся спасательные работы, сообщают местные РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:47

2024-10-29T14:47

2024-10-29T16:32

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Десятиэтажное здание, в котором располагался отель, рухнуло в столичной провинции Аргентины Буэнос-Айрес, на месте ведутся спасательные работы, сообщают местные власти. По данным, опубликованным на официальном сайте муниципалитета Вилья-Хесель, трагедия произошла в ночь на вторник. "Десятиэтажное здание, в котором находился отель "Дубровник"... обрушилось. В данный момент ведется работа по расчистке завалов для спасения людей", - говорится в сообщении муниципалитета. По информации властей, в момент обрушения в отеле находились семь-девять человек, в том числе рабочие, которые занимались несогласованным с муниципалитетом строительством. На месте работают пожарные и спасательные службы, медики и службы безопасности. Также туда прибыл министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо.

https://ria.ru/20241024/napadenie-1979914456.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина