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В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024
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12:53 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/arest-1980676736.html
В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста
В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024
В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста
Ранее судимый девятиклассник из Марьяновского района Омской области отправился под арест за нападение с ножом на женщину-таксиста и похищение ее автомобиля,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:53
2024-10-29T12:53
происшествия
омская область
марьяновский район
россия
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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Ранее судимый девятиклассник из Марьяновского района Омской области отправился под арест за нападение с ножом на женщину-таксиста и похищение ее автомобиля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел в ночь на 27 октября, в полиции сообщили о 38-летней женщине, которую доставили в больницу с колото-резанными ранами лица и тела. Правоохранители выяснили, что она работает в такси. Во время очередного заказа на нее напал 15-летний пассажир. Конфликт возник из-за того, что подросток взял с собой канистру с бензином. В итоге ранее судимый за кражу и угон автомобиля подросток нанес женщине не менее пяти непроникающих ножевых ранений. Пострадавшая смогла отбиться от него и убежать, сам школьник скрылся с места нападения на ее Renault Fluence. Позже его задержали полицейские, когда он, не справившись с управлением, съехал в кювет. "Сегодня Марьяновский районный суд Омской области с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 декабря 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "покушение на убийство". Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль, добавили в надзорном ведомстве.
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происшествия, омская область, марьяновский район, россия
Происшествия, Омская область, Марьяновский район, Россия
В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста

В Омской области подростка арестовали за нападение с ножом на женщину-таксиста

© Фото : СУ СК России по Омской областиАвтомобиль, похищенный у женщины-таксиста в Омской области
Автомобиль, похищенный у женщины-таксиста в Омской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : СУ СК России по Омской области
Автомобиль, похищенный у женщины-таксиста в Омской области
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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Ранее судимый девятиклассник из Марьяновского района Омской области отправился под арест за нападение с ножом на женщину-таксиста и похищение ее автомобиля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в ночь на 27 октября, в полиции сообщили о 38-летней женщине, которую доставили в больницу с колото-резанными ранами лица и тела. Правоохранители выяснили, что она работает в такси. Во время очередного заказа на нее напал 15-летний пассажир. Конфликт возник из-за того, что подросток взял с собой канистру с бензином. В итоге ранее судимый за кражу и угон автомобиля подросток нанес женщине не менее пяти непроникающих ножевых ранений. Пострадавшая смогла отбиться от него и убежать, сам школьник скрылся с места нападения на ее Renault Fluence. Позже его задержали полицейские, когда он, не справившись с управлением, съехал в кювет.
"Сегодня Марьяновский районный суд Омской области с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 декабря 2024 года", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "покушение на убийство". Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль, добавили в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияОмская областьМарьяновский районРоссия
 
 
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