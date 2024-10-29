https://ria.ru/20241029/arest-1980676736.html

В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста

В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024

В Омской области арестовали подростка, напавшего на женщину-таксиста

Ранее судимый девятиклассник из Марьяновского района Омской области отправился под арест за нападение с ножом на женщину-таксиста и похищение ее автомобиля,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:53

2024-10-29T12:53

2024-10-29T12:53

происшествия

омская область

марьяновский район

россия

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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Ранее судимый девятиклассник из Марьяновского района Омской области отправился под арест за нападение с ножом на женщину-таксиста и похищение ее автомобиля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел в ночь на 27 октября, в полиции сообщили о 38-летней женщине, которую доставили в больницу с колото-резанными ранами лица и тела. Правоохранители выяснили, что она работает в такси. Во время очередного заказа на нее напал 15-летний пассажир. Конфликт возник из-за того, что подросток взял с собой канистру с бензином. В итоге ранее судимый за кражу и угон автомобиля подросток нанес женщине не менее пяти непроникающих ножевых ранений. Пострадавшая смогла отбиться от него и убежать, сам школьник скрылся с места нападения на ее Renault Fluence. Позже его задержали полицейские, когда он, не справившись с управлением, съехал в кювет. "Сегодня Марьяновский районный суд Омской области с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 декабря 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "покушение на убийство". Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль, добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241025/korkino-1980009198.html

омская область

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происшествия, омская область, марьяновский район, россия