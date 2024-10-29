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Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день - РИА Новости, 29.10.2024
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13:04 29.10.2024 (обновлено: 15:47 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/alkogol-1980678972.html
Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день
Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день - РИА Новости, 29.10.2024
Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день
Продажу алкоголя в Вологодской области в будни могут ограничить двумя часами, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:04
2024-10-29T15:47
общество
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Продажу алкоголя в Вологодской области в будни могут ограничить двумя часами, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале.Он записал восьмиминутное обращение к жителям региона."Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. Это взвешенное и абсолютно необходимое решение. &lt;...&gt; Мы приняли решение сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня", — говорится в публикации.В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли, уточнил Филимонов.Поправки могут вступить в силу 1 марта 2025 года по решению областного законодательного собрания.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html
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общество, вологодская область, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день

Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя обеденными часами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Продажу алкоголя в Вологодской области в будни могут ограничить двумя часами, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале.
Он записал восьмиминутное обращение к жителям региона.
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"Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. Это взвешенное и абсолютно необходимое решение. <...> Мы приняли решение сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня", — говорится в публикации.
В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли, уточнил Филимонов.
Поправки могут вступить в силу 1 марта 2025 года по решению областного законодательного собрания.
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ОбществоВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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