https://ria.ru/20241029/alkogol-1980678972.html

Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день

Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день - РИА Новости, 29.10.2024

Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день

Продажу алкоголя в Вологодской области в будни могут ограничить двумя часами, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:04

2024-10-29T13:04

2024-10-29T15:47

общество

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Продажу алкоголя в Вологодской области в будни могут ограничить двумя часами, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале.Он записал восьмиминутное обращение к жителям региона."Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. Это взвешенное и абсолютно необходимое решение. <...> Мы приняли решение сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня", — говорится в публикации.В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли, уточнил Филимонов.Поправки могут вступить в силу 1 марта 2025 года по решению областного законодательного собрания.

https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html

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вологодская область

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общество, вологодская область, георгий филимонов