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Актеру Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах - РИА Новости, 29.10.2024
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15:20 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/akter-1980716571.html
Актеру Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах
Актеру Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах - РИА Новости, 29.10.2024
Актеру Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах
Пресненский суд Москвы приговорил к 60 часам обязательных работ актера театра и кино Анатолия Руденко по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщили... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:20
2024-10-29T15:20
происшествия
москва
россия
анатолий руденко (актер)
пресненский суд г. москвы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 60 часам обязательных работ актера театра и кино Анатолия Руденко по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Руденко назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщали в столичном главке МВД, в начале 2024 года инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, "обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы". В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет "с порошкообразным веществом", которое, как показала экспертиза, оказалось мефедроном. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержанным оказался актер Анатолий Руденко, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Из опубликованного текста приговора следует, что Руденко самостоятельно забрал "закладку", которую позднее обнаружили сотрудники ДПС за резинкой надетых на нем трусов в ходе личного досмотра. Актер попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, т.е. без изучения доказательств, "поскольку он согласен с предъявленным ему обвинением в полном объеме, свою вину в совершенном деянии признал полностью, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, в содеянном раскаивается". Приговор был вынесен ещё летом.
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происшествия, москва, россия, анатолий руденко (актер), пресненский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Анатолий Руденко (актер), Пресненский суд г. Москвы
Актеру Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах

В Москве актера Руденко приговорили к 60 часам работы за хранение наркотиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Руденко
Актер Анатолий Руденко - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Анатолий Руденко . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 60 часам обязательных работ актера театра и кино Анатолия Руденко по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Руденко назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов", - рассказал собеседник агентства.
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Как ранее сообщали в столичном главке МВД, в начале 2024 года инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, "обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы". В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет "с порошкообразным веществом", которое, как показала экспертиза, оказалось мефедроном.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержанным оказался актер Анатолий Руденко, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
Из опубликованного текста приговора следует, что Руденко самостоятельно забрал "закладку", которую позднее обнаружили сотрудники ДПС за резинкой надетых на нем трусов в ходе личного досмотра. Актер попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, т.е. без изучения доказательств, "поскольку он согласен с предъявленным ему обвинением в полном объеме, свою вину в совершенном деянии признал полностью, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, в содеянном раскаивается".
Приговор был вынесен ещё летом.
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