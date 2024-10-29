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Аккаунт верховного лидера Ирана на иврите в соцсети Х разблокировали

Аккаунт верховного лидера Ирана на иврите в соцсети Х разблокировали - РИА Новости, 29.10.2024

Аккаунт верховного лидера Ирана на иврите в соцсети Х разблокировали

Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в соцсети Х, о блокировке которого стало известно в ночь на понедельник, разблокирован. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:45

2024-10-29T00:45

2024-10-29T00:45

али хаменеи

хезболла

иран

тегеран (город)

израиль

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в соцсети Х, о блокировке которого стало известно в ночь на понедельник, разблокирован. Ранее Хаменеи опубликовал в соцсети Х сообщение на иврите, в котором заявил, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, и намекнул на возможный ответ Ирана на обстрел своей территории. Через некоторое время аккаунт на иврите был заблокирован. По состоянию на 0.35 мск аккаунт вновь доступен для просмотра публикаций. На странице по-прежнему можно увидеть заявление Хаменеи о "просчете" Израиля. В ночь на субботу ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241006/mask-1976661200.html

https://ria.ru/20241004/sotsset-1976446834.html

иран

тегеран (город)

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али хаменеи, хезболла, иран, тегеран (город), израиль, в мире