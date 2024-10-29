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Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу - РИА Новости, 29.10.2024
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22:29 29.10.2024 (обновлено: 22:37 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/aes-1980802662.html
Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу
Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу - РИА Новости, 29.10.2024
Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу
Отключенная ранее одна из двух реакторных установок плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" вновь введена в работу, сообщается во вторник в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:29
2024-10-29T22:37
россия
академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отключенная ранее одна из двух реакторных установок плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" вновь введена в работу, сообщается во вторник в Telegram-канале станции."Двадцать восьмого октября после краткосрочного ремонта реакторная установка №1 плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) была введена в работу", - говорится в сообщении. Реакторная установка была отключена 22 октября.В настоящее время ПАТЭС выведена на мощность в соответствии с диспетчерским графиком Чаун-Билибинского энергоузла и работает в штатном режиме двумя энергоблоками, отмечается в сообщении. Радиационный фон на ПАТЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
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россия, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
Россия, Академик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)
Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу

Отключенную ранее реакторную установку ПАТЭС "Академик Ломоносов" ввели в работу

© РИА Новости / Павел ЛьвовПлавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 "Академик Ломоносов" в Мурманске
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 Академик Ломоносов в Мурманске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отключенная ранее одна из двух реакторных установок плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" вновь введена в работу, сообщается во вторник в Telegram-канале станции.
«
"Двадцать восьмого октября после краткосрочного ремонта реакторная установка №1 плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) была введена в работу", - говорится в сообщении. Реакторная установка была отключена 22 октября.
В настоящее время ПАТЭС выведена на мощность в соответствии с диспетчерским графиком Чаун-Билибинского энергоузла и работает в штатном режиме двумя энергоблоками, отмечается в сообщении. Радиационный фон на ПАТЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
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