https://ria.ru/20241029/aes-1980802662.html

Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу

Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу - РИА Новости, 29.10.2024

Отключенную ранее реакторную установку плавучей АТЭС ввели в работу

Отключенная ранее одна из двух реакторных установок плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" вновь введена в работу, сообщается во вторник в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:29

2024-10-29T22:29

2024-10-29T22:37

россия

академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отключенная ранее одна из двух реакторных установок плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" вновь введена в работу, сообщается во вторник в Telegram-канале станции."Двадцать восьмого октября после краткосрочного ремонта реакторная установка №1 плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) была введена в работу", - говорится в сообщении. Реакторная установка была отключена 22 октября.В настоящее время ПАТЭС выведена на мощность в соответствии с диспетчерским графиком Чаун-Билибинского энергоузла и работает в штатном режиме двумя энергоблоками, отмечается в сообщении. Радиационный фон на ПАТЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

https://ria.ru/20241024/aes--1979725801.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)