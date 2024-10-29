https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html
Более 4 тысяч участников СВО из Адыгеи награждены госнаградами
Более 4 тысяч участников СВО из Адыгеи награждены госнаградами - РИА Новости, 29.10.2024
Более 4 тысяч участников СВО из Адыгеи награждены госнаградами
Более четырех тысяч участников СВО из Адыгеи награждены государственными наградами, четверо из них стали Героями России посмертно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:50
2024-10-29T18:50
2024-10-29T18:50
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 29 окт - РИА Новости. Более четырех тысяч участников СВО из Адыгеи награждены государственными наградами, четверо из них стали Героями России посмертно, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник встретился с активом Всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества" – боевыми офицерами, отмеченными званиями Героев России. В настоящее время они проводят встречи со школьниками и студентам региона. "Спасибо за вашу просветительскую работу, за то, что помогаете сохранять историческую память, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и ответственности за судьбу страны", – сказал офицерам Кумпилов. Он также рассказал им о работе, проводимой в регионе для поддержки участников СВО и членов их семей. "Сейчас более четырех тысяч военнослужащих-участников СВО из Адыгеи награждены высокими госнаградами, 500 из них – орденами Мужества, четверо – посмертно удостоены звания Героя России. Имена Героев носят школы и улицы, в их честь открыты мемориальные доски", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/razvitie-1979893064.html
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россия, мурат кумпилов, сво
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, СВО
МАЙКОП, 29 окт - РИА Новости. Более четырех тысяч участников СВО из Адыгеи награждены государственными наградами, четверо из них стали Героями России посмертно, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
во вторник встретился с активом Всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества" – боевыми офицерами, отмеченными званиями Героев России. В настоящее время они проводят встречи со школьниками и студентам региона.
"Спасибо за вашу просветительскую работу, за то, что помогаете сохранять историческую память, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и ответственности за судьбу страны", – сказал офицерам Кумпилов.
Он также рассказал им о работе, проводимой в регионе для поддержки участников СВО и членов их семей.
"Сейчас более четырех тысяч военнослужащих-участников СВО из Адыгеи награждены высокими госнаградами, 500 из них – орденами Мужества, четверо – посмертно удостоены звания Героя России. Имена Героев носят школы и улицы, в их честь открыты мемориальные доски", - говорится в сообщении.